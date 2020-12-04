【一劍浣春秋】什麼樣的女孩會拍AV？現在這個職業的人最想不開！

看AV，什麼樣的女優最能勾起你體內的鬥魂？

廢話，當然臉蛋極度姣好身材超級火辣的美女啊，沒錯，但問題是AV女優這麼多，片商修圖技術那麼好，一張張封面看上去很容易讓人有滿天全金條要抓沒半條的感覺，為了吸引影迷注意，所以片商要絞盡腦汁想梗。

人妻是AV界大宗。 圖/翻攝自 kanbi-av

什麼梗呢？有些是強調女優的外型，比方說特別高特別美或特別胸；有些則是強調女優有些不同於其他人的資歷，像是曾經拍過寫真或是混過演藝圈；但最常見的就是告訴大家女優在出道前做過什麼職業，藉由這些她們工作的內容或是身上的制服讓影迷小頭充血大頭缺氧手滑買片⋯⋯

那，什麼樣的職業最吸引人呢？

最早的最早就是幼稚園的保母了，像我們童顏無忌巨乳無雙的蒼井空就是最好的例子：一來是因為做保母的通常比較缺乏交友的管道，容易給人天真無邪很好騙的感覺；二來是很多家長生了小孩後就不大行房，看到長得漂漂亮亮的保母就心生歹念。

蒼井空帶起的保母下海潮歷久不衰。 圖/翻攝自 crank-in

所以不只是蒼井空，到現在仍然有非常多做保母的女孩出道拍AV，而且因為前輩成功的例子，她們大多也是童顏巨乳，非常容易誘發男人的獸性〜

還有其他的嗎？有幾個行業是歷久不衰的：比方說「大學生」，因為大家都知道絕大多數的AV女優都來自特種營業，所以看到在唸大學的新鮮肉體就會覺得她特別清純可能連雞雞都沒看過幾根；還有「聲優」，因為現在的影迷很挑剔，女優不只要長得好看還要叫得好聽，只可惜很多女優因為菸抽太兇所以是低沉沙啞的菸酒嗓，看到女優當過聲優會主觀認為她們很會叫而且還很好聽，自然能刺激買片的慾望；還有在家裡做家事的「家庭主婦」，正所謂淫人妻女笑呵呵，好吃不過餃子舒服不過嫂子，看到她們戴著婚戒，想到她們的另一半頭頂綠油油很多人就腎上腺素大量分泌，爽啦！

號稱是聲優的新條雛。 圖/翻攝自dmm

而近來最流行的則是Youtuber：最早以這個身分站到業界高峰的女優就是「凰香奈芽」，雖然她沒做多久就因為不想再演片商和事務所設定的角色而去特種營業賣肉，但Youtuber這行確實是能引起影迷性慾的；所以就算凰香奈芽不演了，後來的愛音麻里亞、八掛海仍然是延續她的優良傳統在出道前先搞了個自己的頻道。

更厲害的是Chan與田，她不但搞了個健身頻道告訴大家自己超愛大雞雞和大肌肌，而且片子出來沒多久就被爆出以前曾當過警察，就算對金剛芭比沒興趣的影迷也想看看她本人是什麼模樣⋯⋯

被爆是警察的Youtuber與田。 圖/翻攝自dmm

也許你會覺得奇怪，Youtuber為什麼吸引人？

其實和台灣差不多，日本人的收視習慣也慢慢從電視移轉到了YouTube上，漂亮的Youtuber也是大家的偶像兼性幻想對象；再來這些拍影片的醜聞也很多，一般人也覺得她們就是很不檢點的一群，看到男優弄得她們吱吱叫就會覺得「原來你私底下是這模樣」〜

現役大學生的沙月惠奈。 圖/翻攝自 twitter

看到這兒聰明的你應該明白了，雖然女優的身分設定能信那波多野就真的是林志玲了，但片商要做的就是勾起影迷的性慾，而隨著時代的演變現在連Youtuber也成了大家意淫的對象，只能說AV片商的鼻子真靈，知道風向怎麼吹，才能製作出影迷想要看的作品。