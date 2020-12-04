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韓國童顏「國民姪女」扮哈利波特 粉絲喊：怎麼可以正成這樣

聯合新聞網 / 綜合報導
有「國民姪女」之稱的韓國前體操選手孫延在，日前在萬聖節分享自己穿上「哈利波特」制服的照片。圖擷取自IG
有「國民姪女」之稱的韓國前體操選手孫延在，日前在萬聖節分享自己穿上「哈利波特」制服的照片。圖擷取自IG

運動場上正妹多，過去韓國滑冰選手金妍兒，就曾受到矚目。而體操界後起的孫延在，又因為外表亮麗，被比喻為是「韻律體操界的金妍兒」。

根據日本媒體「FORZA STYLE」報導，今年26歲的前韻律體操選手孫延在，2010年就曾在廣州亞運奪得銅牌，成為韓國女子體操界的新星。隨後她在各賽事中大出鋒頭，如2014年在仁川亞運的藝術體操女子個人全能項目中奪金，並創下了韓國選手的史上最高分。

而孫延在亮麗的外表，更是她受到注目的一大焦點。由於有著和小孩子一樣惹人憐惜的可愛童顏，孫延在也被韓國稱為「國民姪女」。如今已從體操界引退，在延世大學就讀的她，還學習了俄文、日文，加上本來就會的韓文，或許將來也會往國際活動發展也說不定。

至今仍有高人氣的孫延在，日前在萬聖節穿上「哈利波特」中的制服與圍巾，吸引到許多粉絲稱讚：「好可愛」、「好棒！是霍格華茲」、「為什麼可以正成這樣」。顯然雖然已經退下體操選手身分，但她「國民姪女」的名號，還是魅力不減。

韓國 正妹

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