【一劍浣春秋】想看無碼非難事！這四個地方都沒有馬賽克

喜歡AV熱愛AV沒有AV就吃不下飯睡不著覺的朋友，你會不會覺得看片時有馬賽克擋在該邊很不應該？

不喜歡那塊毛玻璃也很正常，那是人性，但那是日本AV界拍片的先決條件，沒遮住男女優的性器就不合法，所以市場上大部分的作品都是有馬賽克的。但正所謂殺頭的生意有人做，就像影集「全裸監督」演的那樣，你說有碼的人完全和無碼沒關係嗎？怎麼可能！

前田香織拍無碼也是大事。 圖/翻攝自caribbeancom

所以過去有碼界和無碼界的關係非常緊密，女優發展不順遂或是引退前想撈一筆大的就會到那兒出鮑給大家看，之前前田香織、大橋未久的下馬不僅掀起熱潮更讓高潮的影迷認為日本在十年內會全面無碼化——只是事務所強逼女優拍片的風暴爆發後讓日本政府注意到了無碼片商，一番逼殺後他們迅速衰弱，經紀公司都關起大門不敢合作了⋯⋯

大橋未久拍無碼曾引發熱潮。 圖/翻攝自caribbeancom

那喜歡看無碼片的我們該怎麼辦？

其實選擇還是很多啦！首先，無碼片商只是衰弱但沒有消滅，他們還是有輸出的，只是和他們合作的對象大多是沒有經紀約在身的女優，她們大多沒什麼名氣，也不能期待會是名器，就只能滿足大家看鮑鮑的期待；再來，之前有不少馬賽克破壞版的影片流竄，你一樣可以看到棒棒和鮑鮑——看過片子就知道，作品的母帶都是有碼片，廠商說是復原馬賽克後的畫面，但實際上影片打碼就是永久性的破壞無法修復，所以連三上悠亞都知道這種馬賽克破壞版的影片是靠AI計算馬賽克後的畫面描繪出性器的模樣，不管再逼真但都不是真的〜

三上悠亞曾發文說馬賽克破壞版是假的。 圖 /翻攝自twitter

但還有很多可以看的：比方說近來蔚為風潮的流出片，那是有碼片商還沒後製上馬賽克的母帶，它們同時兼具無碼什麼都不遮和有碼後製精良的優點，而且流出的個個大咖，從美竹涼子到蒼井空再到吉澤明步每個人都中彈，所以現在只要有流出片上市幾乎是人人期待大家都說讚，只怕源頭不小心被片商和事務所的人抓到沉入東京灣；還有還有，如果你可以接受製作品質沒那麼高的作品，那影音網站FC2上還有一堆無碼賣家等著你！

身受流出片所害的美竹涼子。 圖/翻攝自eroyakuba

這些賣家大多是個體戶，不只校長兼撞牆還要自己下來打椿搞妹，他們大多是在約炮APP或社群網站廣發英雄帖，找尋急需用錢的女孩演出——沒錯，她們大多不是AV女優，很多之前根本沒有演出經驗，所以對一些該注意的事沒那麼在乎，比方說她們大多不用套，也給男優中出，雖然素質參差不齊，不過偶爾也會有不輸一線女優的正妹演出。而且近來不但有些在AV界沒有戰場的女優，在失去經紀公司的保護傘後被這些賣家捕獲，也有些表現很出色的女孩最後成了業界力捧的新人，像櫻羽和佳和白桃花後來都成了AV女優⋯⋯

曾在FC2被販售無碼的櫻羽和佳。 圖/翻攝自s1s1s1

但FC2賣家冒的風險也不小，一來他們沒辦法像片商去檢查女優的健康狀況，萬一自己也不小心的話那是會害己又害人；二來他們不太檢查女優身分的做法，萬一踩到未成年的地雷那是要吃牢飯的。但不管怎樣，現在要看無碼片並沒有那麼困難，雖然有的管道沒以前好(無碼片)、有的管道要看天吃飯(流出片)、有些管道品質不穩定而且會被抓走(FC2)，但要當水產鑑定家還是不難的，就看你喜歡那一個囉。