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【一劍浣春秋】被新冠肺炎逼去賣肉！偶像落難成女優

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
被破解身分的八乙女奈奈。 圖／翻攝自moodyz
被破解身分的八乙女奈奈。 圖／翻攝自moodyz

「想去搜尋我的過去是各位的自由，但請大家不要打擾我之前所屬的團體和粉絲，最後，也希望大家能從現在開始關注我，為我打氣。」

說這話的是12月出道的新人「八乙女奈奈」，看完這段話你就知道她身分不單純而且應該被破解了－－果然，拿她的藝名去餵狗就知道這位暗黑界的新人出身自地下偶像團體GIRL'S HORIZON，5月時才宣布身體不適長期休養，這個月初正式退團，然後不到兩個禮拜第一支AV作品就上架了⋯⋯

然後偶像圈就一陣騷動，不只因為八乙女奈奈曾是一號人物小有名氣，更詭異的是她明明是因病休養卻無縫接軌跑去拍A片，難不成男優的棒子是特效藥嗎？

有傑尼斯殺手之稱的南乃空。 圖／翻攝自moodyz
有傑尼斯殺手之稱的南乃空。 圖／翻攝自moodyz

但八乙女奈奈不是唯一下海的偶像，不久前，在同一家片商出道的「南乃空」也被爆出曾是偶像的往事：雖然也是在舞台上又唱又跳的偶像，不過退團後的她除了參加選美外一直沒有穩定的工作，中間還緋聞一籮筐－－據說她曾和寫自傳爆料的手越祐也有過一夜，還有人言之鑿鑿地說她與男團「King & Prince」的成員永瀬廉有染，所以在網路上有「傑尼斯殺手」之稱。

然後她也成了AV女優

曾來台灣表演的永野一夏。 圖／翻攝自sod
曾來台灣表演的永野一夏。 圖／翻攝自sod

但八乙女奈奈和南乃空只是冰山的一角，大家要不要算算這一年多有哪些偶像下海？首先是永野一夏，個子嬌小的她曾受邀來到台灣演出，照理來說應該大有可為，只是沒想到讓她發達的竟然是AV界；還有同樣在SOD集團出道的石原夢月，在最知名的片商出道還有最好的經紀公司幫忙操盤，讓她想要在拍好AV之餘繼續進行偶像活動，只可惜目前看來事與願違。

還有一個女優比八乙女奈奈更扯，她是年初出道的「楠木杏」，她皮膚白皙、臉蛋清秀、身體敏感得要死、而且超會扭是個榨汁高手，一出道就獲得影迷五星評價，但問題來了，人家八乙女奈奈是無縫接軌從偶像變AV女優，她是一面拍AV一面還繼續偶像活動，只是紙包不住火，當女優的事情曝光了，她也被所屬的團體開除了。

一面拍片一面當偶像的楠木杏。 圖／翻攝自sod
一面拍片一面當偶像的楠木杏。 圖／翻攝自sod

這也讓人不禁懷疑了，當偶像不好嗎？為什麼這些年輕的女孩要捨棄那些在台下為自己加油的粉絲、前進淫光幕和那些年紀可以當自己爸爸的大叔男優胡搞瞎搞？

檢討來檢討去還是新冠肺炎的影響，這些暗黑界的新鮮人多半是日本所謂的「地下偶像」，她們不是演藝圈的一分子，只能在各個劇場以演唱會及販賣週邊商品的方式吸引粉絲支持賺取微薄的演出費。但現在肺炎來了，先是一個月自肅什麼都不能做，接下來入冬又有新一波的疫情，很多提供她們表演的劇場經營不下去，這些表演舞台的偶像只好轉戰網路，只是見面會也賺不到幾個錢⋯⋯在日常生活都成問題的現在，你要她們拒絕惡魔的誘惑是很困難〜

目前發展平平的石原夢月。 圖／翻攝自sod
目前發展平平的石原夢月。 圖／翻攝自sod

再加上之前上電視說自己拿到執照轉行做美甲師的水野朝陽宣布復出，你就知道肺炎帶來的影響有多大－－這些偶像和已經引退的AV女優都一樣，現在這種狀況她們大多很難找到穩定的工作養活自己，生活壓力一壓上來她們就像是在溺水的人一樣抓到浮木就覺得獲救了，殊不知AV界也一樣兇險！

只能祝福她們好好加油，至少要想辦法在新的環境裡活下去。

復出的水野朝陽。 圖／ForAver攝影會現場抇攝
復出的水野朝陽。 圖／ForAver攝影會現場抇攝

女優

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