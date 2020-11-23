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最像妙麗就是她！英高中生激似艾瑪華森 粉絲：根本分不出來
英國女星艾瑪華森（Emma Watson），自從出演「哈利波特」電影系列後爆紅，成為全球的知名女演員，更曾被評選為擁有「全世界最美麗的臉龐」。而近來也又有一位女高中生，因為長相酷似艾瑪華森，而引起話題。
根據日本媒體「マネー現代」報導，英國女高中生Ella Norton，今年雖然才十七歲，不過在眾多被點名「長得像艾瑪華森」的女孩之中，被認為是與本人最為相似的一位。
報導指出，Ella在經過外國媒體「boredpanda」介紹後迅速走紅，她最近開設IG不久，目前已聚集到破萬名粉絲。她的貼文中，更是打上「#emmawatsondoppelganger」（艾瑪華森的分身）。
她本人則表示，以前就常有人說她和艾瑪華森長得很像，而且還同樣喜歡讀書，並且會演戲、唱歌和芭蕾舞。而她也希望能像艾瑪華森一樣，運用自己的影響力，來關心全球的人權和環境問題。
許多粉絲被她的美貌折服，紛紛留言「好可愛啊」、「這根本同一人吧」、「我完全分不出來和艾瑪華森本尊有什麼差別」。
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