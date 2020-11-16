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正妹女警學生照曝光！網一看暴動狂喊：我有罪，快來逮捕我

聯合新聞網 / 綜合報導
正妹女警的對比照，引來網友暴動直呼「我有罪，請逮捕我」。圖擷自facebook
正妹女警的對比照，引來網友暴動直呼「我有罪，請逮捕我」。圖擷自facebook

近日網路上流行改變大挑戰（#howmuchhaveyouchangedchallenge），吸引網紅、藝人、政治人物PO出前後對比照，而臉書粉專「TCPB局長室」也參與挑戰，貼出正妹女警的對比照，網友看完暴動直呼「為什麼沒有附上IG呢？」

隨著時間推進，樣貌和身分會有所轉變，對此「TCPB局長室」發文寫道，「穿上警察制服後的這些日子，有了什麼改變呢？在不斷面臨各種挑戰的警察工作中，內心成長的幅度，遠比外表快上許多，從『青澀』漸漸變為『成熟』，從『天真爛漫』漸漸變為『英姿颯爽』」。

照片中可見，穿著學生制服的大眼正妹，對著鏡頭露出甜美微笑，長大後成了打擊犯罪的女警，雖然外貌沒有改變，但給人一種成熟的韻味。文中逗趣表示「這兩張照片是相隔了多久，只能說女孩的年齡一直是最高機密，我們可不能洩漏國防以外之機密」。

照片在網上曝光，吸引9000多名網友按讚留言，「以後我娶的老婆大概要長的像這樣子 」、「左邊讓我想犯罪，右邊讓我害怕犯罪」、「趕快把IG交出來才是真的」、「我有罪，請逮捕我」、「求IG，想遇到本人」、「來抓我吧！我自首」、「不求年齡只求IG」。

警察 正妹

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