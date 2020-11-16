泰口罩美女因豪乳照片瘋傳爆紅 網友急起底真人IG超養眼
疫情下大家經常笑稱「戴上口罩人人都是帥哥美女」，不過這位泰妹卻因為戴口罩照而爆紅！日前1位少女因為連口罩都遮不住的美貌及豐滿物材而引起一眾網民關注，後來被人起底發現原來是泰國網紅Mina（IG：wmookies）！
該張在網上瘋傳而令Mina爆紅的照片，只見她穿上深藍色低胸裝、卡其色長褲、黑色長褸，面上戴了白色口罩，她在帖文中留言「我討厭口罩！（I hate MASK）」，相信是因為疫情持續已久，令她對口罩覺得煩厭。不過即戴着口罩，仍然可能看到她一對迷人的大眼睛及啡金色長髮，一看就知脫下口罩仍是美女！
居於泰國的Mina今年只有21歲，IG上不時大曬自己青春一面，除了分享玩樂的生活照，亦有做運動操練健美身材，可想而知除了天生麗質，也要有後天努力！
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文章授權轉載自《香港01》
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