【一劍浣春秋】拍AV會餓死？ 女優私下還要打工！

還記得從不造假的SOD集團曾有個叫做「副職 AV女優」的品牌嗎？

這個品牌的意思是每個來演出的女優都是把拍AV當副業——也就是她們另有正職，拍AV只是她們當斜槓青年賺外快的其中一個方式。雖然這品牌已經收起來了，生產的女優也大多退休了，不過還是有兩個地方可以聊聊。

松下紗榮子是兼差女優的翹楚。

首先當然是「松下紗榮子」，即使好久沒作品但她還是很多影迷的最愛！想當初她是以當過空姐、現在是企業新進員工講師的身分出道，而她也真的蠻像是來兼差的——只拍片、幾乎不在社群網站上出沒、出道多年只辦過那麼一次活動然後就引退，以她是日本年長影迷最愛的人氣應該好好奮鬥賺飽賺滿才對，但松下紗榮子完全沒有眷戀，說退就退，不帶走一片雲彩〜

接下來就是第二個問題了，真的有AV女優在打工嗎？

這自然是肯定的，因為很多女優在入行前就是打工族，很多人在超商做大夜班，還有人是在服飾店、百元商品店、花店等各種店舖論時計酬，不穩定的收入是她們之所以會下海拍AV的主要原因。不過就像斯斯有兩種，入行後女優還在打工的理由不盡相同，有些女優是因為要給家人一個交代，所以保留原來的打工隱暪自己拍AV了，還有的女優是因為拍了片子後收入還是不穩定，只好找時間打工應付生活開銷⋯⋯

水川蓳平均一支作品20萬日幣。

這樣也太慘了吧？當AV女優不是大家都賺大錢嗎？怎麼會有人日子過得苦哈哈還得去打工？

是真的。當看女優的twitter就知道有些人日子過得很苦，有些人交不出房租、有些人則是每一餐都在吃泡麵——對，沒錯，這可能是她們花錢不節制才會落到這種地步，不過這也說明了拍AV無法賺到你怎麼花也花不完的片酬，甚至從水川蓳在電視節目上自白拍一支作品平均20萬日幣（5.6萬台幣）、寶生莉莉說自己拍一小段AV只拿到8000日幣（2250台幣）你就知道當AV女優真的沒想法中好賺，也難怪有些女優不想拍片寧願去特種營業賣肉還有人必須靠打工過活了。

請大家給工作的佐藤莉子。

舉個例子，像去年演出素人片大紅、拿到將近五萬個讚的佐藤莉子就在網路哀嚎自己沒片拍：「這個月也沒得到片商邀約，我對自己的胸部有信心，也能做些效果很好的即興演出，每週除了五六要打工外時間都很空，希望片商和導演有看到留言。」是的，從她在twitter的發言就知道她是打工族，除了拍片和男優肉搏外還有其他事情要做。

而另一位曾獲得FANZA成人大賞最優秀女優入圍肯定、可說近年來最強發片機器的小隻馬「麻里梨夏」在台上發表感言時也說自己曾經有過一段苦日子，因為被視為票房毒藥，沒有片商願意合作，所以她只好去打工應付生活開銷，也還好後來有做起來，要不然這樣的日子誰過得下去？

每餐都吃泡麵的深田結梨。

但這兩位女優絕對不是特例，在市場大餅日漸萎縮、片商嚴格控制成本、女優也賺愈少之後，女優想和過去一樣靠拍片賺大錢是愈來愈不容易。世上最痛苦的事莫過於此，明明都已經下定決定要在大家面前出賣身體賺錢了，結果想不到環境遠比想像的惡劣，你可能很快就被淘汰，身上永遠被烙印拍過A片的印記，日後恐怕再也不能翻身⋯⋯