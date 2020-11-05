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D罩杯「戀物天使」扮鬼滅之刃「甘露寺蜜璃」 網暴動：好想飛撲進去

聯合新聞網 / 綜合報導
日本寫真女星栗田惠美cosplay人氣動漫「鬼滅之刃」的角色「甘露寺蜜璃」。圖擷取自IG
日本寫真女星栗田惠美cosplay人氣動漫「鬼滅之刃」的角色「甘露寺蜜璃」。圖擷取自IG

日本寫真女星栗田惠美，擁有童顏及D罩杯好身材，過去曾是偶像團體成員。如今單飛的她，依然享有高話題性，最近她cosplay「鬼滅之刃」，更是引來許多回響。

根據日本媒體「ENTAME next」報導，1994年出生的寫真女星栗田惠美，在網路上素有「社群網站的戀物天使」之稱，早在高一時就曾被星探相中，後來還曾是偶像團體「轉校少女歌擊團」的一員。雖然2018年宣布單飛，但仍舊擁有眾多粉絲。

栗田惠美寫真照風格大膽，並且喜歡進行各種cosplay。近日人氣動漫「鬼滅之刃」新作劇場版上映，栗田惠美也cosplay成作品中的人氣角色「甘露寺蜜璃」。傲人身材加上楚楚可憐的模樣，立刻引起許多粉絲回應。

網友們紛紛表示「太完美了」、「好想飛撲埋進去」、「太猛啦！戀之呼吸」。其實，她過去也曾cosplay成鬼滅之刃的女主角「竈門禰豆子」以及其他動漫女角過，展現出她對cosplay的熱愛。

鬼滅之刃 日本 正妹

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