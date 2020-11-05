最大兒20歲！日本美魔女神崎恵 3子之母擁不科學少女身

日本美容家神崎恵是三子之母，身形更似少女，真實年齡也是驚人得很。作為亞洲的女性，不得不佩服日本女生對外貌的堅持，她們總認為化好妝、以最好的姿態示人才是對他人的尊重，正正也造就日本出產不少「凍齡高手」。

日本美容達人凍齡美貌驚人 分享保養技巧吸引47.4萬追蹤

日本雜誌非常流行邀請美容專家來分享，神崎恵便是其一，她擁有完美的鵝蛋臉、肌膚水潤飽滿，幾乎接受零皺紋，經常在《MAQUIA》、《with》等知名日本雜誌專欄分享，Instagram有47.4萬追蹤，保養技術是國內數一數二；最近神崎恵更獲邀參演日劇《所以我們才化妝（だから私はメイクする）》，但令人難以置信的是她的真實年齡45歲，竟是大齡女生？

神崎恵最大兒子已經20歲。（megumi_kanzaki@instagram）

24小時保養法公開 喝什麼跟護膚品同樣重要？

身為美容專家，神崎恵毫不吝嗇自己的保養技巧，不時也會在Instagram開live分享新品、日常護理，每種產品都親自體驗過才分享給讀者，不忌諱、貼地的教學令她大受歡迎，她更曾大方分享一天24小時的護膚時間表，由早到晚上她都會仔細保養皮膚。

作為女性，看到一生為凍齡、保養而努力，也感覺生辛苦，同時明白要美是不容易，神崎恵也曾在《with》分享過也有覺得化妝很麻煩的時候，但她也找到美容令她心情變好的樂趣，她勸女性要以零壓力的狀態來面對保養，保持適當距離，心情好，自然散發好氣息。

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文章授權轉載自《香港01》