【一劍浣春秋】逃稅、住豪宅卻被強盜⋯里美優莉亞不一樣的暗黑人生！

又有AV女優上社會版了！

這次不是誰又被事務所或片商欺負了，也不是誰犯了錯被抓起來，而是有人被搶了－－知名的痴女流祖師爺、可說是暗黑張三丰的女優「里美優莉亞」住的豪宅被3個17-19歲偽裝成宅急便的搶匪入侵，搶走了600萬日幣(台幣約168萬)的現金，雖然搶匪不久後就被警察抓到了，不過現金已經少了200萬、里美本人更是嚇破膽！

里美被搶錢一事轟動業界。 圖／翻攝自日本電視新聞

整起案件透露了許多不尋常之處，里美優莉亞住在中目黑最具代表性的高級公寓，那兒什麼都沒有就是有錢人多，結果被搶匪偽裝成宅急便騙過保全就算了，他們竟然找得到里美下手一口氣搶走了600萬日幣的現金，這如果是隨機犯案那只能說這三人對尋找可以下手的肥羊有很厲害的第六感，但假如是一開始就鎖定里美犯案呢？那就是計劃性犯案，背後應該有藏鏡人在指揮〜

不過話說回來，里美優莉亞是怎麼回事？怎麼會在家裡放600萬日幣的現金？

日本鄉民也對這事兒議論紛紛，一個不到40歲的獨居女子在家裡放了600萬日幣？怎麼想都很奇怪吧？但在AV界可不是里美優莉亞會把大筆現金放在家裡，某位天后級的女優就曾經私下透露她家裡至少放了3000萬日幣（台幣折合約840萬）的現金，理由是男友覺得現金放在銀行裡也沒什麼用，因為利率太低、放在那兒錢也不會變多，還不如放在家裡既賞心悅目又可以聞聞鈔票的香味，心曠又神怡〜

聽到女優這麼說時大家都是瞠目結舌，萬一她男朋友捲款潛逃怎麼辦？像里美優莉亞一樣被搶匪洗劫那不是欲哭無淚？這時候可能就有人會從AV男優清水健在訪談中說自己拿現金買車一事聯想了，該不會AV女優的片酬也是領現金吧？如果是這樣不拿去存直接放家裡好像就很合理了⋯⋯

拿現金買車的男優清水健。 圖／翻攝自hanakomama

但，不是的。

當然有人覺得領現金比較香，但大部分的AV女優和上班族一樣，事務所會將她們辛苦工作的所得匯到她們指定的帳戶：包括號稱一個月拍了10支作品賺了200萬日幣的水川蓳、包括出道作直接拿到300萬日幣旳永瀬未萌在電視節目中出示的證明都是存摺上的匯款記錄。當然，你完全可以懷疑那是節目效果，是經紀公司為了塑造AV女優錢很好賺所以特別製造出來的假象，不過之前有位名為「君色華奈」的二線女優上網抱怨自己繳不出房租是這樣說的：「明明都到了發薪水的時候，為什麼錢還沒入帳？」

這應該不是領現金吧？

曾抱怨薪水沒入帳的君色華奈。 圖／翻攝自dmm

那里美優莉亞到底在想什麼？一般來說，台灣的社會新聞如果提到民宅裡有大筆現金大多是兩個狀況，一個是收賄的，另一個是做詐騙的，里美身為AV女優應該沒有收賄的可能，那她是不是在做詐騙呢？這就不禁讓人想到她之前的逃稅風波。

那是2016年的事了，據報導，那時候里美優莉亞的收入累積下來「只有」4500萬日幣（約台幣1260萬），但她在帳戶裡卻有多達2億日幣的錢沒有申報，原來那些是她和之前男朋友分手後拿到的分手費，是哪些男朋友這麼有錢？分別是大阪的醫生、投資公司的老闆、住在香港的不動產業者以及非營利組織的會長，據里美的說法，她與這4人都有婚約關係，所以在分手後這4人都「自願」用金錢補償她在身心上的損失，一人給5000萬，加起來就是2億日幣〜

里美拿了兩億分手費也上了八卦雜誌。 圖／翻攝自instagram

再加上她一直有在投資還會搞品牌，可能要留些資金周轉，好像可以勉強解釋她在屋裡放那麼多現金。只是住在那麼好的地方竟然會被侵門踏戶遇到強盜，想必里美優莉亞應該嚇破膽了，如果是我應該會趕快搬家！