DJ盤狠胸！韓網紅DJ Mochi曾奪封面女郎比賽第4名 美貌智慧並重

韓國經常都會有靚女網紅出現，DJ界就更加多！韓國的DJ Mochi（IG：mochihateswinter）就是其中一位，她的IG有多達27萬名粉絲，常接下模特兒的工作，還是一名大學生，的確是智慧與美貌並重！

DJ Mochi畢業於檀國大學，曾經參加雜誌的封面女郎比賽，並奪得第4名，當時她以本名「朴智妍」參力比賽。現在她是1名DJ，會到不同地方出Show打碟，平時亦是1名模特兒，會拍攝寫真。

她的IG追蹤者之外，內容亦都十分精彩，經常都會可以不同風格造型示人，絕對吸引到網民們的目光！

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文章授權轉載自《香港01》