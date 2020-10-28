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DJ盤狠胸！韓網紅DJ Mochi曾奪封面女郎比賽第4名 美貌智慧並重

香港01 / 卓柏安／報導
DJ Mochi畢業於檀國大學，曾經參加雜誌的封面女郎比賽，並奪得第4名。（IG「mochihateswinter」圖片）
DJ Mochi畢業於檀國大學，曾經參加雜誌的封面女郎比賽，並奪得第4名。（IG「mochihateswinter」圖片）

韓國經常都會有靚女網紅出現，DJ界就更加多！韓國的DJ Mochi（IG：mochihateswinter）就是其中一位，她的IG有多達27萬名粉絲，常接下模特兒的工作，還是一名大學生，的確是智慧與美貌並重！

DJ Mochi畢業於檀國大學，曾經參加雜誌的封面女郎比賽，並奪得第4名，當時她以本名「朴智妍」參力比賽。現在她是1名DJ，會到不同地方出Show打碟，平時亦是1名模特兒，會拍攝寫真。

她的IG追蹤者之外，內容亦都十分精彩，經常都會可以不同風格造型示人，絕對吸引到網民們的目光！

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💓 요새 뭔가 기운없었는데 #조은뷰티프렌즈 가서 마사지받고 힐링하구왔당 오늘이 2회차인데 받을때마다 얼굴 작아지는느낌💕 이 아니라 실제로 만져봐도 느껴지고 사진에서도 티나고 친구들도 알아본당 사선광대 다 들어가고 입꼬리랑 턱선 리프팅돼서 얼굴도 짧아지고 작아졌당!! 그리고 이건 나만 그럴수도있는데 받고나면 입술도 도톰해져있고 진짜 최고👍👍👍 요새 효과좋은 시술도 많고 각자 장점이있지만 확실히 마사지로 바뀔 수 있는?? 부분이있고 개인적으로 마사지 너무 좋아해서 진짜진짜 추천드려용! #작은얼굴관리 #얼굴소멸관리 #윤곽관리전문점 #피부관리실추천

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文章授權轉載自《香港01》

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