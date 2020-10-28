DJ盤狠胸！韓網紅DJ Mochi曾奪封面女郎比賽第4名 美貌智慧並重
韓國經常都會有靚女網紅出現，DJ界就更加多！韓國的DJ Mochi（IG：mochihateswinter）就是其中一位，她的IG有多達27萬名粉絲，常接下模特兒的工作，還是一名大學生，的確是智慧與美貌並重！
DJ Mochi畢業於檀國大學，曾經參加雜誌的封面女郎比賽，並奪得第4名，當時她以本名「朴智妍」參力比賽。現在她是1名DJ，會到不同地方出Show打碟，平時亦是1名模特兒，會拍攝寫真。
她的IG追蹤者之外，內容亦都十分精彩，經常都會可以不同風格造型示人，絕對吸引到網民們的目光！
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💓 요새 뭔가 기운없었는데 #조은뷰티프렌즈 가서 마사지받고 힐링하구왔당 오늘이 2회차인데 받을때마다 얼굴 작아지는느낌💕 이 아니라 실제로 만져봐도 느껴지고 사진에서도 티나고 친구들도 알아본당 사선광대 다 들어가고 입꼬리랑 턱선 리프팅돼서 얼굴도 짧아지고 작아졌당!! 그리고 이건 나만 그럴수도있는데 받고나면 입술도 도톰해져있고 진짜 최고👍👍👍 요새 효과좋은 시술도 많고 각자 장점이있지만 확실히 마사지로 바뀔 수 있는?? 부분이있고 개인적으로 마사지 너무 좋아해서 진짜진짜 추천드려용! #작은얼굴관리 #얼굴소멸관리 #윤곽관리전문점 #피부관리실추천
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양꼬치엔 꿔바로우🥰 화요일에 먹고왔는데 넘 맛있게먹어서 또 생각난당ㅜㅜ 내가 좋아하는거 다 있어 양고기 꿔바로우 마라 조개❤️ 양갈비랑 양꼬치 핵맛있고 꿔바로우도 👍👍👍 그리고 마라조개볶음은 진짜 최고!! 지금 쓰면서도 침넘어가넹ㅎㅅㅎ 먹다가 너무 맛있어서 셀카영상까지 찍었잖앙......❤️ 양고기먹는것도 찍었는데 그건 너무 이쁜척해서 패스ㅎㅅㅎ 진짜진짜 너무 맛있게먹고 남은거 포장해서 집오자마자 또 먹었당 마라조개볶음 또 먹고싶어 당장 ㅠㅠ 가게 선릉역에 #미스양꼬치 !! #선릉역양갈비 #선릉역양꼬치 #양꼬치맛집 #테라스맛집 #선릉역맛집 #선릉역술집 #꿔바로우맛집 #양꼬치맛집 #양갈비맛집 #수요미식회맛집
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mochi🔥 요새 숙취가 오래가서ㅜㅜ 술먹기 전후로 취한저격 숙취해소제 꼭 챙겨먹는데 숙취있을때 이거 먹고 한숨자면 숙취빠이👋 예전에 가끔 먹던건 알이 많아서 먹기 힘들어서 이거먹는데 3알이라서 먹기편해서 좋당 패키지도 귀여워😽 - gs25에서 단독판매중인데 금액도 한 포에 이천원으로 저렴하니까 드셔보세용 그리고 #이벤트 🎉🎉🎉 당첨되시는분께는 만원상당의 취한저격 패키지를 드립니당 👉gs25편의점이나 술자리에서 “취한저격” 과 함께 찍은 셀카를 피드에 업로드해주세용 #숙취 #숙취해소제 #숙취해소 #취한저격 #숙취해소제추천 #숙취해소법 #술 #술스타그램 #취발비용 #알쓰 #불금 #신년파티 #편의점숙취해소제 해시태그와 함께 @seconds_three 계정을 태그해주시면 됩니당 발표는 1월 31일 @seconds_three 에서 하니까 팔로우도 해주세용❤️
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文章授權轉載自《香港01》
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