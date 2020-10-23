【一劍浣春秋】自保為先！片商最想知道女優的秘密是？

喜歡看片的你應該發現了，最近的馬賽克變薄了。

雖然和2008年全盛時期相比仍有差，不過總比之前那塊毛玻璃比我阿嬤內褲還厚好多了。只是自從爆發「AV強要」、也就是女優投訴事務所設下合約陷阱逼迫拍片到現在，還是有很多事回不來了－－比方說露天拍片企劃完全消滅、甚至連事件爆發前的作品也全數下架；比方說無碼片商被打擊得很厲害，現在已經沒有事務所敢送女優過去；比方說女優可以使用5年條款，引退後5年如果覺得AV界與我無關，就可以要求片商無條件下架所有拍攝的作品；比方說⋯⋯

最近作品的馬賽克變薄了。 圖／翻攝自dmm

幹，怎麼全是讓影迷吃虧的事？

也不見得。如果說「AV強要」這事對業界有什麼正面影響，應該就是大家學會尊重女優了。當然，不是大家改過自新，而是這些拍AV的人實在太怕相同風波又來一次，所以現在和以前不一樣了：女優答應和男優啪啪啪要簽約，拍片前也要簽下同意書，保證自己知道作品的內容絕對不會後悔，只要女優有那麼一點點疑慮不想拍，那片商也不敢強迫，甚至還有事務所的經紀人戲稱自己在做服務業，一定要把女優伺候得服服貼貼〜

填寫片商問卷的橘萌萌香。 圖／翻攝自twitter

而且不是把女優送進攝影棚就算了，因為服務不能只做半套，所以每個女優在進棚後都會收到一張問卷，上面鉅細靡遺地把女優所有的習慣、嗜好以及身體狀況全都問了一遍。不久前新人女優橘萌萌香正好把問卷Po了出來，就讓我們來看看上面調查了些什麼吧！

首先，民以食為天，女優一天要從早上八點幹活到晚上九點，三餐都要在攝影棚解決，所以問卷一開始查的就是女優喜歡吃什麼、不喜歡吃什麼、有什麼東西是絕對不吃的－－這很重要，因為拍AV會消耗大量熱量，肚子餓就容易脾氣暴躁，脾氣暴躁修幹就幹得不好，幹得不好導演會生氣，男優也很難做得下去，女優也會不開心⋯⋯所以一開始最重要的就是要替女優挑個好吃的便當；接下來就是要問女優比較私密的問題，像是拍片前曾經和多少人做過？最後一次性經驗是什麼時候？平常有沒有在吃避孕藥？在床上有什麼癖好？下面的小妹妹能不能承受比較激烈的撞擊⋯⋯

橘萌萌香填寫的片商問卷內容。 圖／翻攝自twitter

為什麼要問這麼多？因為每個男優有他們的人設，上了床就只能照人設演，像吉村卓就是魔舌鬼手歐吉桑，上了床他就是舔腋下舔腳趾用口水做記號，如果女優和退役天后吉澤明步一樣不喜歡被人家用舌頭攻擊那就不要找這種男優來；另外，因為蠻多女優的身體很差，像三島奈津子就說自己不管再怎麼溫柔的作品，啪完下面都會痛到受不了，所以為了避免搞出人命（當然不是你想的那種搞出人命），片商有必要調查女優的身體狀況以及比較能接受的玩法，當然，這也是怕女優做了不爽回去愈想愈氣然後亂爆料引發大眾關注〜

最後的最後就是為接下來的合作做準備，片商會調查女優對什麼演出有興趣：想被凌辱的、想被綁起來玩弄的、想當痴女把男人吃掉、或是有其他的要求都可以寫出來，如果之前合作愉快片商又有需求的話就可以優先考慮這位女優。

不喜歡被舔的吉澤明步。 圖／翻攝自tokimeki-s

看到這裡相信大家都明白了，與其說是片商和事務所更重視人權，不如說他們想盡辦法防止女優不開心，由此就知道「AV強要」醜聞對業界影響之大。不過沒關係，這也是一種進步，有進步就給讚，希望以後別再有類似的醜聞發生，因為這一行可能承受不住再一次打擊了〜