170公分模特兒「喬寶寶」走紅 性感長腿成焦點

中國大陸廣州最近有一名模特兒逐漸走紅，她就是別稱「喬寶寶」或「小狐狸Sica」的Sika Mui（IG：sikamui／sica.fox）。Sica樣子標緻及身材一流也成為網民焦點，而且她更不介意以性感形象示人，IG帳號絕對是多姿多采！

Sica是一名大陸模特兒，來自廣東廣州。留有一頭長髮的她擁有瓜子臉、大眼睛及高鼻等等，的確令人十分着迷。身高1.7米的Sica最大特點就是一對長腿，加上纖腰及豐滿上圍，絕對擔得起模特兒的名字！

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文章授權轉載自《香港01》