快訊

「台灣第一特務」涉共諜案 法官裁定羈押禁見

日職／陳偉殷客場先發戰西武 上演14歲差左投對決

國慶新娘託友人協助婚禮攝影 成品讓她崩潰：永生難忘

聯合新聞網 / 綜合報導
圖為原PO分享其中一張側面半身照，附上圖說寫道「還有這種惡婆婆的表情？我肚子很餓！早上只睡兩小時欸！」 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
圖為原PO分享其中一張側面半身照，附上圖說寫道「還有這種惡婆婆的表情？我肚子很餓！早上只睡兩小時欸！」 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

結婚是人生一大喜事，特別是今年2020雙十國慶日，因為諧音「愛你愛你、十全十美」，吸引不少新人選在這種日子登記結婚，完成終身大事。新郎新娘個個無不精心打扮，把自己最好的一面呈現在親友面前。就有一位選在雙十結婚的新娘，婚後兩天在臉書社團「爆怨公社」分享數張朋友幫自己側拍的結婚照，表示「非常感謝朋友們的拍照技術，讓我一生難忘」，短短幾天已吸引2萬3千人按讚，不少網友直言「妳真是幽默美麗有自信的新娘」、「敢發這些照片，絕對百分之百好相處」。

原PO表示，自己也是2020年10月10日結婚的新人，婚禮前雖然有事先找好專業的婚紗攝影公司，但還是特別交代有參加喜宴的朋友們幫自己多拍幾張漂亮的照片。雖然原PO的朋友們有遵照旨意，用攝影鏡頭幫忙原PO記錄下婚禮現場的珍貴畫面，然而事後原PO看到攝影畫面，卻感到驚訝和傻眼，直呼「一生難忘」、「還是背影好看」。

原PO幽默替每張照片寫下註解，其中一張臉部側面特寫，寫道「這個表情就是惡婆婆說『去給我跪下拖地！』、『菜那麼鹹？想害我洗腎？』」；而另一張側面半身照，被拍到有雙下巴、脖子擠出兩團肉，跟下巴幾乎連在一起，寫道「還有這種惡婆婆的表情？我肚子很餓！早上只睡兩小時欸！」

這些婚禮「寫實」照片在「爆怨公社」曝光後，網友們的回饋踴躍，原PO透露被不少人說有明星臉，「從馬東石、家家、賴清德、到趙麗穎都有」，還誇朋友拍的照片屬於「自然派」，並附上許多笑到流淚的表情符號，也分享自拍的正面婚紗照，表明「自己的照片自己拍」、「還是自己拍比較實在」。

看到原PO這麼幽默大方，網友們除了道賀「恭喜」、「新婚快樂」外，也大讚原PO「漂亮又有趣的新娘」、「看拍照技術就知道肯定是好朋友」、「很美也很幽默，EQ高人緣好」、「妳是我見過最沒偶包的新娘子」、「看得開又懂得調侃，很棒！祝福妳」。

圖為原PO分享其中一張婚禮現場照，直呼「還是背影好看」。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
圖為原PO分享其中一張婚禮現場照，直呼「還是背影好看」。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

圖為原PO分享其中一張臉部側面特寫，附上圖說寫道「這個表情就是惡婆婆說『去給我跪下拖地！』、『菜那麼鹹？想害我洗腎？』」 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
圖為原PO分享其中一張臉部側面特寫，附上圖說寫道「這個表情就是惡婆婆說『去給我跪下拖地！』、『菜那麼鹹？想害我洗腎？』」 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

圖為原PO分享其中一張正面禮服照，表明「自己的照片自己拍」、「還是自己拍比較實在」。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
圖為原PO分享其中一張正面禮服照，表明「自己的照片自己拍」、「還是自己拍比較實在」。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

婚禮

相關新聞

國慶新娘託友人協助婚禮攝影 成品讓她崩潰：永生難忘

結婚是人生一大喜事，特別是今年2020雙十國慶日，因為諧音「愛你愛你、十全十美」，吸引不少新人選在這種日子登記結婚，完成終身大事。新郎新娘個個無不精心打扮，把自己最好的一面呈現在親友面前。就有一位選在雙十結婚的新娘，婚後兩天在臉書社團「爆怨公社」分享數張朋友幫自己側拍的結婚照，表示「非常感謝朋友們的拍照技術，讓我一生難忘」，短短幾天已吸引2萬3千人按讚，不少網友直言「妳真是幽默美麗有自信的新娘」、「敢發這些照片，絕對百分之百好相處」。

活潑風格被封可愛萌妹 韓國網紅身材「很有壓迫感」引關注

網紅在社交媒體曬樣曬身材是平常事，而這位韓國網紅卻因為身材比誇張更誇張，因而成為網上焦點！sejinming的IG極具人氣，簡單一個po便可輕鬆吸逾萬likes，其身材極之傲人，單看照片已經有壓迫感；此外可愛的樣子配上俏皮活潑的風格，因而得到「可愛萌妹」的封號！

【一劍浣春秋】不脫也沒地方去！拍AV是她們的救贖

近來AV界最大的新聞是什麼？應該是白雪沙夜在twitter上的告白吧！

陸長跑女神甜美笑容紅爆網路 為田徑與機師男友分手

上月中國全國田徑錦標賽，21歲的李美珍因為一個鏡頭、一個手勢及一個笑容，突然成為網絡紅人，被稱為「跑步女神」。李美珍接受內地傳媒《新浪》訪問，她今年為了跑步與拍拖兩年半的初戀男友分手。

童顏配犯規級身材！韓火辣直播主辣照吸睛 粉絲喊：欲罷不能

又有一位韓國正妹引起話題！韓國模特兒Han Jina，靠著奇蹟般的「童顏巨乳」，被粉絲稱讚臉與身材都無可挑剔。

女主播穿圍裙播報新聞？畫面曝光引熱議 網友揭幕後真相

不論國內外，電視台女主播從口條到服裝總是給人專業、清新的形象，尤其是穿搭上，若是不夠端莊可能會讓觀眾很有意見。日本一名網友就發現電視台有位女主播的服裝並不像一般套裝或較正式的衣服，反而讓人覺得像是圍裙，他將畫面截圖放到推特上，引起不少討論。

「黑皮膚版桐谷美玲」跨腿刷牙 網友喊：有夠軟Q

日本自由女主播岡副麻希，是日本演藝圈少有的小麥膚色正妹。因為外表酷似出演過「戀愛吸血鬼」和「女主角失格」的日劇女王桐谷美玲，因此被稱為「黑皮膚版桐谷美玲」。最近她在IG發一張新寫真照，引發網友的討論。

2020東京大學最帥校草選舉 決賽名單嚇傻網民：審美觀崩壞！

踏入年尾，又到了日本的「選美季節」，不同大學的校花校草選舉正進行得如火如荼，在亞洲排行名列前茅的「東京大學」亦不例外。最近，東大公佈了「東京大學校草選舉2020（ミスター東大コンテスト2020）」的最後5強決賽名單，由於參賽者們的顏值相當「出眾」，有長髮猛男、疑似牛郎亂入，即在網上引起熱烈討論，有網民形容：「真的不是在搞笑嗎？」

【一劍浣春秋】引退後的女優：對AV界的仇恨才剛開始！

不知道您看了吉澤明步的自傳嗎？

能跑就不走！德長腿田徑正妹沐浴夕陽 網友喊：愛琴海的珍珠

正妹人人想追，但這位正妹可不是誰都能「追」得到。她是來自德國的Alica Schmidt，除了是紅透IG的正妹以外，還是德國的奧運田徑戰將。

嗑掉98盤壽司、16碗烏龍麵 正妹大胃王讓網友驚艷暴動

許多人一聽到大胃王可能會聯想到男性、身材魁梧壯碩，但食量大的女生也不在少數，尤其長相甜美的大胃女王更是吸睛，日本就有一名女大胃王外貌亮麗，食量相當驚人，誇張的是雖然吃得很多，但她個子卻很嬌小，身材也非常姣好，曾上過日本大胃王節目而爆紅，日前幫雜誌拍照也吸引了許多男性的目光。

2006年生！日14歲女模幫友人慶生照曝光 網友：看不出來才國中

一般說到「女模特兒」，你會聯想到才在唸國中的女孩子嗎？日本就有一位女模特兒，雖然才芳齡14，但已經累積了不少粉絲。

熱門新聞

如何讓盒裝豆腐完美倒出來？內行人教一撇步 網讚嘆長知識

保險推銷電話秒掛會有罪惡感？網曝業務心聲加碼一招「永不來電」

網紅Xpark模仿企鵝 嬌笑「後面的人都在學我」 偷拍路人惹眾怒

肯德基轉型「吃到飽」有商機嗎？ 網曝：日本有，人超多

國慶新娘託友人協助婚禮攝影 成品讓她崩潰：永生難忘

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。