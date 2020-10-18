【一劍浣春秋】不脫也沒地方去！拍AV是她們的救贖

近來AV界最大的新聞是什麼？應該是白雪沙夜在twitter上的告白吧！

她講了什麼？當然不是喜歡誰又或是懷了誰的Baby，而是自爆最不堪的過去－－她說自己在13歲的時候有了第一次性經驗，但不是和男朋友偷嘗禁果，而是被個自己也想不起來長相的男人強暴。儘管她說這事兒對自己沒有造成任何創傷，但到了高中時代她成了人人可上的公車，結果一傳十，十傳百，全校的人都知道她很好睡，最後驚動了老師，把家長找來學校討論怎麼處理⋯⋯

想當然爾，白雪沙夜的父母大抓狂，失望透頂的媽媽指著她的鼻子痛罵：「如果你這麼喜歡和男生亂搞，將來乾脆去當AV女優算了！」

結果現在，白雪沙夜真的成了AV女優〜

儘管她堅稱自己會去拍A片是因為肺炎疫情所致，但隨後這位女優也秀出了讓人震驚的東西－－她擁有日本政府核發的精神障害三級手冊，隨身還會攜帶救援小卡，如果在路上出現精神不穩的狀況大家就可以即時救援；再加上自爆在淫幕初體驗時因為太幸福而爆哭，想必這新聞一出可能會讓當時合作的男優和工作人員覺得怪怪的……

自爆有精神障礙的白雪沙夜。 圖／翻攝自twitter

雖然這新聞讓大家都認識了她，但這會讓白雪沙夜在AV界成為一代女皇嗎？應該是不會，因為她所屬的事務所LINX向來是以生產大量中低階女優著稱，白雪沙夜也不例外。之前在直播時吞下大量不明藥物嚇壞大家的寶生莉莉也曾是這家經紀公司的女優，她都已經做到那麼激烈了都沒能提升走下坡的AV生涯，更何況是原本期待值就不是太高的白雪沙夜？不過話說回來，從白雪沙夜的告白，大家應該會發現一件事，那就是ー會去拍AV的都是什麼樣的人啊？

根據經紀人的說法，AV界的存在，正是像白雪沙夜這種人的救贖！

只會拍AV的蓮實克蕾兒。 圖／翻攝自sumomo-ch

首先還是來回答大家，什麼樣的人會去拍AV？是特種營業的風塵女子？是到處打工到處都賺不到錢的派遣一族？還是繳不出學費的大學生？答案以上皆是，會去拍AV的女優有個共通的特徵，就是她們幾乎無法在職場生存，可能是沒有一技之長，可能人際關係超級糟糕，還有一種就是像白雪沙夜這種精神有狀況求職不易的女孩，簡單地說就是社會邊緣人。

這樣的女孩要找個收入很高的好工作是很不容易的，但AV界不在乎，無論你學歷再低、精神又出了什麼狀況，都沒關係，只要你在鏡頭前敢脫敢做就可以了！也許會有人覺得這樣很有可能會成為被壓榨的對象，對，沒錯，的確有這可能，但對這些女孩來說也沒什麼選擇。

只會拍AV的鈴村愛里。 圖／翻攝自prestige-av

像片商蚊香社（Prestige）的屠龍刀鈴村愛里就不只一次在社群網站上表示自己又害怕面對人群而且除了當AV女優外什麼都會做，非常感謝有這麼多影迷陪她一路走到現在；另一位以腰力著稱、號稱是業界蜘蛛人體位教科書（就是男優在下，女優趴在他們身上一面扭腰擺臀套弄一面用嘴或手刺激對方乳頭的體位，非常需要好體力和好腰力）的蓮実クレア（蓮實克蕾兒）也說，如果沒有AV女優可做她根本無法在社會生存，就算周遭有很多人心理或生理出狀況，她對這一行還是只有感謝再感謝。

再加上自稱從沒做一份工作（AV女優）這麼久的宇宙美少女明里紬以及白雪沙夜這種精神有狀況的女優，也難怪有經紀人自豪地說沒有這一行很多女優會很慘，雖然他這麼說好像沒錯，但應該還是會有很多人覺得怪怪的⋯⋯