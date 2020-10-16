童顏配犯規級身材！韓火辣直播主辣照吸睛 粉絲喊：欲罷不能

又有一位韓國正妹引起話題！韓國模特兒Han Jina，靠著奇蹟般的「童顏巨乳」，被粉絲稱讚臉與身材都無可挑剔。

根據日本媒體「S-Korea」指出，Han Jina今年27歲，154.7公分高、體重44公斤，血型A型，來自釜山廣域市，目前擔任網路直播主。

2019年韓國男性雜誌「MAXIM KOREA」曾舉辦「MISS MAXIM CONTEST」票選。，Han Jina最終以第二名坐收。當時雜誌以特集刊登Han Jina的比基尼照，吸引許多男性粉絲。許多粉絲表示「臉與身材都無可挑剔」、「最想和她交往No.1」、「嬌柔氣質真是欲罷不能」。

Han Jina稚嫩的外貌，卻又擁有犯規級的豐滿身材，名副其實展現何謂「童顏巨乳」。擄獲不少男性粉絲的她，個人IG也已經突破40萬人追蹤。

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