女主播穿圍裙播報新聞？畫面曝光引熱議 網友揭幕後真相

不論國內外，電視台女主播從口條到服裝總是給人專業、清新的形象，尤其是穿搭上，若是不夠端莊可能會讓觀眾很有意見。日本一名網友就發現電視台有位女主播的服裝並不像一般套裝或較正式的衣服，反而讓人覺得像是圍裙，他將畫面截圖放到推特上，引起不少討論。

這名《TBS》女主播井口綾子日前在播報財經新聞時，因身上的穿著引起話題。從網友的截圖看到女主播穿著背帶連身褲裝，因為服裝顏色接近膚色，再加上肩帶上有荷葉邊，裡面沒有穿其他衣服，若只看上半身，容易讓人誤會像是裸體穿圍裙，原PO也開玩笑的表示「乍看之下還真的有點像裸體圍裙」，畫面一出被其他網友轉推了逾6千次。

絕大多數網友也都認為這件衣服看起來真的就像圍裙，「不管我看了多少次，這就是一條裸體圍裙」、「我看了兩次，確實是裸體圍裙」、「即使仔細看，還是只能看到裸體圍裙」、「它不是圍裙嗎？」、「這太情色了，我沒辦法專心看新聞」、「不管怎麼看，它就是一條圍裙」。

當中還有網友解釋原因，原來這是《TBS》與服裝品牌的合作，因此女主播才會穿上廠商提供的服飾上鏡，《TBS》也在推特放上井口綾子在後台穿同一套衣服的照片，也算幫服裝廠商作宣傳。

日本一名女主播因為衣服太像圍裙，被網友截圖放到推特上後引起熱議。 圖／翻攝自推特