【一劍浣春秋】引退後的女優：對AV界的仇恨才剛開始！

不知道您看了吉澤明步的自傳嗎？

身為業界的大姊大，原本我以為吉澤明步在自傳裡應該是說AV界好AV界妙AV界呱呱叫，想不到她書裡蠻多爆點的：比方說一開始星探並沒有明說要帶她拍AV，陸陸續續帶她去了幾間經紀公司面試後來她才知道都是拍成人片的，和一開始以為要去演藝圈發展差很大；後來這位星探還藉著面試的名義把她約出來，帶到飯店去想要毛手毛腳，還好吉澤明步溜得快躲掉了鹹豬手；等到真的成了AV女優後她也碰到不長眼的男優，明明講好不要舔腋下，但那位男優偏偏就是舔個不停，最後她氣得再也不和那傢伙合作⋯⋯

就連在AV界一待15年的大姊大都有這麼多抱怨了，其他女優更是如此！

說自己拍片以來從未高潮的香西。 圖／翻攝自eroerogazo

當女優的時候快不快樂？她們沒有說，我們也很難知道，因為顧忌經紀公司，所以最多大概就像是香西咲說自己「出道以來從來沒有高潮過」；當然，有些女優換了經紀公司也會數落前事務所的不是，像天海翼在和前經紀公司大吵一架跳槽換新東家後就忍不住在twitter上開酸，說自己「換了經紀公司才有車接送去拍片」。

但這些都是小意思，很多女優都是引退後才告訴大家自己一點都不快樂－－在2016年以前出道的女優最常說的就是自己被強迫拍片了。像乃乃果花，她說自己明明是想找個重回演藝圈的事務所，卻簽了約上了賊船然後被半哄半騙地去了藝能人的AV片商Muteki拍片吃雞；更慘的是星野飛鳥，一樣是不甘不願地去拍AV，她還被經紀公司切斷對外連絡的管道然後每天照三餐洗腦，就是要她覺得自己一輩子就只能當個AV女優了⋯⋯

控訴遭到洗腦的星野飛鳥。 圖／翻攝自porn-images-xxx

也許你會說，這不是犯罪嗎？

確實如此，雖然也有人權團體聘請律師要幫這些自稱被騙的女優討公道，但她們大多無法如願ー倒也不是她們胡說八道，而是那些經紀公司做事很小心，不容易找到犯罪證據，最後這些女優就只能三不五時聚會一下罵罵經紀公司和片商消氣。還有一點也是讓這些退役女優咬牙切齒的，那就是事務所給薪相當不透明，她們完全不知道自己拍一支片子的片酬是多少、當然也不知道事務所抽走多少！

偏偏這些退役的AV女優又大多沒什麼錢，所以她們幾乎都會覺得自己明明該賺很多錢但都被事務所抽走了，然後就大嘆自己出賣了青春，千人騎，萬人插，最後什麼都沒有得到。

片子拍得激動並不意味女優很開心。

再加上拍片期間往往會有一些不愉快，比方說碰到不喜歡的男優、比方說被道德勸說心不甘情不願地拍攝解禁的企劃，然後又是被剃毛又是被走後門讓她們從此心理有陰影，再加上有些女優因為想多賺一點錢所以瘋狂拍片勞累過度搞壞了身體（像三島奈津子就說不管再輕鬆的題材她演完就是會痛），這些也都會記在AV界的頭上，成為一些女優一輩子的恨〜

所以別看有不少女優退休後又復活繼續幹，其實有很多女優一退休後就不藏了成為最痛恨這一行的反對者，所以如果你去日本旅遊時巧遇已經退休的女優請不要上前攀談聊過去的事，因為那說不定是她們一輩子的痛！