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日本COSPLAY女神慵懶趴床 內衣照登上雜誌「眼福必至」

聯合新聞網 / 綜合報導
日本模特兒桃月梨子。圖擷自IG
日本模特兒桃月梨子。圖擷自IG

隨著動漫產業發展，COSPLAY文化也遍布全球，也出現許多COSPLAY出身的模特兒。最近在日本雜誌「ar」登場的「桃月梨子（桃月なしこ）」，就是一位COSPLAY起家的寫真模特。

根據日本媒體「eltha」報導，日本女性雜誌「ar」9月號中，以「放假的女孩」為題，首次啟用了「話題美女」桃月梨子為模特兒，拍攝了一系列照片。其中還收錄桃月的內衣照，號稱「眼福必至」。

1995年次的桃月梨子，出身於日本愛知縣，還是美容院的護士。桃月本身熱愛動漫遊戲，如「寶可夢」、「王國之心」系列。高三時，她受朋友影響開始COSPLAY，因此漸漸累積名號。後來被挖掘，正式踏進演藝圈中。除了模特兒以外，也參與電視節目、廣告、舞台劇等演出。

桃月本人當初知道要替「ar」拍攝模特兒照時，顯得相當興奮，表示自己本來就是的書迷，因此是既驚訝又開心。而雜誌官方IG公布刊登桃月的消息後，網友們也熱烈回應「真可愛」、「好漂亮，好希望之後還會再刊登」、「真是符合雜誌風格的透明感」。

日本 模特兒

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