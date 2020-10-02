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【一劍浣春秋】流出片風暴再起！片商不敢說的事曝光了

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
吉澤明步受創最重。 圖／翻攝自fc2
吉澤明步受創最重。 圖／翻攝自fc2

「你看了流出了沒？」

在前陣子接二連三地讓大家看爽爽後，近來又是一堆片子流出ー什麼是「流出」呢？那指的不是一般片商發售的作品，而是之前只上好字卻還沒打上馬賽克的工作帶⋯⋯

一般片商拍片的流程是這樣的：片商先和經紀公司聯絡，與女優開會確定好作品內容後排定拍片的日期，經過大概10-12小時的拍攝殺青後就會拍好的內容送去剪接、上字、打馬賽克，然後通過倫理協會的審查就可以上市了。別看過程好像很簡單，但每一支作品從拍攝到上市大概需要三個月左右的時間，像波多野結衣、大槻響以及篠田優三大取精高手合作的作品是7月22日拍攝，發售日期就是定在10月25日〜

波多野大槻篠田的作品是三個月前拍攝。 圖／翻攝自https://www.bi-av.com/top/
波多野大槻篠田的作品是三個月前拍攝。 圖／翻攝自https://www.bi-av.com/top/

而這一波流出呢，就是把剪接完上好字、還沒打馬賽克的工作帶拿出來販售－－當然不是循合法管道，持有這些母片的源頭大多是放在影音平台FC2販售，別看日本人平常好像很守法，這椿殺頭的生意賺得可大了，一天就可以賺到50萬日幣（約14萬台幣）……

所以一堆女優中槍了！

首先是濱崎真緒，她之前在片商Baby Entertainment演出的片段被放上網站販售，這家片商的特色是什麼呢？那就是不以男女交合為重點，而是用各種道具拷問女優，所以濱崎真緒就這樣兩腿開開地被各種道具和刑具在鏡頭前讓男優蹂躪下半身－－當然，和以前相比最大的不同是沒有馬賽克護身，濱崎真緒什麼都被看光光了〜

濱崎真緒被拷問的影片流出。 圖／翻攝自tokimeki-s
濱崎真緒被拷問的影片流出。 圖／翻攝自tokimeki-s

而其他女優可就不是這樣了：除了Baby Entertainment外，災情最慘重的片商非Maxing莫屬，這家過去以吉澤明步為主將、由愛可奈為副手的片商也曾是業界強權，但在吉澤明步引退、由愛可奈也跳槽去其他片商後他們頓時變成了業界邊緣人，不止找不到高手相助就連片庫管理也出問題，2010年到2015年在那兒發過片子的女優通通陷入無碼工作帶流出的陰影。

吉澤明步無疑是最大的受害者，片子接二連三流出被人看光光，在業界闖蕩15年始終貴為天后的她現在成了那些流出源頭拿來套利的工具，引退後再次成了大家的焦點，只是這回大家討論的不是她多會維持體態或是演技持續進化，而是她的下半身；木南日菜也蠻慘的，離開這一行時已經蠻不開心的，現在又被流出片洩露尿尿的地方二次傷害；由愛可奈則是最讓大家驚訝的女優，原來在片商的安排下她已經嘗試過一穴兩鳥－－被兩位男優同時插入，而且在插入之前還被其中一人用五隻手指進入探測，如果拍片是為藝術犧牲，那這次的工作帶流出可是讓大家知道由愛可奈犧牲慘重。

由愛可奈犧牲最大。 圖／翻攝自sumomo-ch
由愛可奈犧牲最大。 圖／翻攝自sumomo-ch

還有還有，芹澤紬的作品也是話題之一，在2012到2013年沒日沒夜拍片的這位小蘿莉被流出片洩露了秘密－－不知道為什麼，在一段3P演出時兩位男優都是穿上了特製內褲用塑膠棒子演出，也就是說她是陪兩根假鳥遊戲，看片多年我還是第一次知道片子原來可以這麼拍，真是長知識了〜

而這次的流出也讓業界之前好不容易安撫下來的女優情緒再度潰堤，之前與各方勢力協調別再流出母帶影響市場的努力完全失敗，再加上川口夏奈被個體戶捕獲拍了無碼，看來雖然無碼片商被經紀公司全面封殺而元氣大失，但從流出片販售的管道以及愈來愈多個體戶和脫離經紀公司的女優合作拍片的狀況，很明顯地，AV界的風向變了，想看無碼，就去影音平台FC2吧！

和塑膠3P的芹澤紬。 圖／翻攝自s-cute
和塑膠3P的芹澤紬。 圖／翻攝自s-cute

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