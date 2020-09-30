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人美心更美！曾自製口罩捐出 日本醫校正妹當選Miss Japan

聯合新聞網 / 綜合報導
日本2020 Miss Japan冠軍小川千奈。圖擷取自デイリー
日本2020 Miss Japan冠軍小川千奈。圖擷取自デイリー

日本「2020 Miss Japan」是有別於日本小姐的日本選美大賽，在去年重新復辦。今年度於本月29日舉行，由35位來自日本各地代表佳麗競選。最後成功奪冠的，是來自岩手縣的小川千奈小姐。

根據日本媒體「デイリー」的報導，小川千奈今年21歲，身高161公分，三圍85-60-88。目前她是岩手醫學大學護理師學系三年級生。小川過去考高中曾名落孫山，但在努力不懈下，後來在大學測驗中，成功考進了心目中理想的醫學大學，是個不輕言放棄的努力家。

在新冠肺炎疫情期間，她為了貢獻一己之力，還親自手工作了1300枚口罩，捐送給醫療機關。目前她正為考取護理師執照、求職而努力。她說未來希望擁有看護執照下當上女主播，向民眾傳播自身專門知識，成為具分量的意見領袖。

對於獲得Miss Japan的殊榮，小川表示「我非常驚訝。至今為止，我認為我確實為此全心努力過了。我特別想感謝其他進到決賽的大家，當初我從岩手縣來到東京，感到惶恐不安的時候，是妳們替我加油打氣。我也要感謝一路聲援我的母親」。

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