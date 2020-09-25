【一劍浣春秋】累到垮掉做到壞掉⋯AV女優就是門摧殘自己的職業！

常常有人問我，女優為什麼不想幹？

這是個好問題，首先，有些離開的女優並不是不想幹而是被這一行給淘汰了ー雖然大家都說AV界有黑道背景，我也真的看過幾個經紀人背上刺龍刺鳳的，但不管是開片商也好經營事務所也罷，大家出來做生意就是要賺錢而不是洗錢，假如女優沒有人氣也缺乏買氣，大家自然不會想投資，這種女優就算想幹也不會有人要和她幹。

那其他人呢？

扣掉個性的問題，很多女優是因為身體撐不下去而不做的ー這可能會讓一些朋友無法理解，對他們來說AV女優是全世界最簡單的行業，躺下來，張開嘴，打開腿，叫個幾聲就過去了，而且看到不少女優上節目說自己賺很大一個月好幾百萬的拿，這樣怎麼會身體垮掉？

自爆工作超累的三島奈津子。 圖／翻攝自s-cute

三島奈津子最近一支影片可以回答這些朋友的疑問：她是何許人也？對很多影迷來說她是業界最好的乳牛，外型有一點熟的她，最適合演出在辦公室被老闆玩弄的OL，或是在長期缺乏老公滋潤想要到快發狂的寂寞人妻；只是最近她轉做Youtuber，拼到超過16萬訂閱，片子愈發愈少到了近期甚至是沒了。

所以就有影迷說了，妳這樣是荒廢了本業！

這可讓三島奈津子委屈了，她立刻拍了一支片子和大家說自己不是不拍而是無法再拍下去了：雖然出道沒多久就上了電視告訴大家自己賺得比以前當OL坐辦公室多了好幾倍，住進更好的大樓、也買得起以前一直想要的東西，但那都是用健康換來的－－回想出道第一年，三島說自己幾乎每天早上八點就要到片場，梳化完立刻上工幹活，除了吃飯和補妝外都沒得休息，這樣每天都要忙到晚上九點以後才能收工；萬一是拍那種在溫泉旅館偷情或是外送到影迷家裡服務要出外景的片子，那她必須天沒亮五點多就和工作人員集合出發離開東京，忙完收到回家往往是凌晨兩三點了⋯⋯

但經紀公司可不會讓她隔天休息，一個禮拜除了週末放假外其他五天都要拍片，結果沒三個月她就扁桃腺發炎發高燒到40度；而且這樣一番衝刺暴幹下來她發現自己下面好像出問題了，現在不論是什麼演出她啪完回去都會覺得痛，所以她只能再一次休業，應該是從此告別淫光幕了。

解禁是業界常態。 圖／翻攝自amazon

也許有人會說上班哪有輕鬆的？也沒錯，所以轉型為Youtuber也當直播主的三島奈津子選擇不玩了，辭職最大；但不是每個人都像她那麼幸運，AV界是這樣的，除了很少數的女優外她們都有賞味期限，影迷看膩了就會去尋找更新鮮的肉體；所以很多女優明明條件不錯在床上也算拼命，但時間一到就逐漸沒落直到被人淡忘，如果你不服輸想繼續拼下去要怎麼辦呢？答案很簡單，就兩個字ー

解禁。

所以你會發現有些女優與其說是拍片不如說生涯後期都在忍受各種摧殘。拿美園和花來做例子好了，她最近的日子就和片子一樣難過，先是吃下黑人的巧克力棒，緊接著是打破片商史上最多吞精紀錄的左一發右一發乎乾啦總共喝下242發，不久前又被麻繩綑得像肉粽一樣吊在半空中解禁－－其實參加過攝影會的朋友都說美園和花笑容甜美微肉巨乳的身材不只讓人賞心悅目更是想揉想抱，看到她在片中被搞到翻掉都是心疼⋯⋯

但，這就是AV界。