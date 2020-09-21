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日本前排球女神戴髮箍比YA 陽光笑臉迷倒網友：皮膚好好！

聯合新聞網 / 綜合報導
日本前排球國手木村沙織。圖擷取自IG
日本前排球國手木村沙織。圖擷取自IG

日本前女子排球選手木村沙織，曾經是日本北京奧運、倫敦奧運國手的一員，在球場上征戰無數。現在雖已引退嫁作人妻，但是亮麗的外表與傲人的身材，仍是粉絲間津津樂道的話題。

根據日本媒體「THE DIGEST」報導，木村沙織生於1986年，受到父母影響，從小就開始苦練排球，學生時期便戰果輝煌。高中畢業後，木村加入「東麗箭女子排球隊」，成為職業排球選手，並且多次入選日本國家隊。2012年倫敦奧運，木村沙織帶領日本隊擊敗韓國隊，成功拿下女排銅牌。

木村在2016年宣布與男子排球選手日高裕次郎結婚，並在2017年正式宣布引退。過去除了場上表現，木村可愛的樣貌，1米85的身高和傲人的上圍，就一直是粉絲討論的焦點。如今雖退下球衣，魅力仍不減當年。

木村沙織在IG分享一張髮箍自拍照。圖擷取自IG
木村沙織在IG分享一張髮箍自拍照。圖擷取自IG

近日她在個人IG，貼上一張自己戴著琥珀色髮箍，手比YA的自拍照，又吸引不少網友按讚留言。網友紛紛讚嘆「好可愛」、「欸，大正妹」、「皮膚一直保養得很好呢」。也有網友好奇「髮箍是哪裡買的呢」，木村也大方回答「是スギ藥局喔」。

日本 正妹 排球

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