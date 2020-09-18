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滑冰正妹PO比基尼辣照 網友大讚：不愧是運動員身材

聯合新聞網 / 綜合報導
日本前滑冰選手村上佳菜子（圖左），在日前PO出一張比基尼泳裝照。圖擷取自村上佳菜子個人IG
日本前滑冰選手村上佳菜子（圖左），在日前PO出一張比基尼泳裝照。圖擷取自村上佳菜子個人IG

日本滑冰選手村上佳菜子，過去曾在花式滑冰界留下許多輝煌成就。現在雖然已經引退，但仍話題不斷。最近她PO出一張比基尼照，令網友們相當驚艷，紛紛讚嘆她的身材維持的相當好。

根據日本媒體「THE DIGEST」報導，今年25歲的村上佳菜子，是2014年索契冬季奧運的日本國手，並曾在四大洲錦標賽奪牌。此外她也奪得多個盃賽獎項，是日本代表的女子滑冰選手。2017年，村上佳菜子宣布從滑冰界引退。

近日，村上在個人IG上PO出一張照片，照片中她與友人身穿比基尼，乘坐在一艘遊艇上，心情看起來相當愉快。她在貼文中說「之前也曾來過這片海。啊啊……夏天要結束啦，還想要更多體驗點夏天呢」，表現出不捨的心情。

照片PO出後，網友們紛紛讚嘆「第一次看到佳菜子小姐的泳裝」、「身材太好了吧」、「完全保持著運動員身材，真厲害」。顯然這位滑冰正妹即使引退多年，仍然是魅力無法擋。

日本 比基尼 正妹 奧運

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