【一劍浣春秋】女友拍AV、日本男人怎麼看？

常常有人問，什麼樣的人會和AV女優談戀愛？

這個問題有兩個意思，一個是什麼樣的人可以得到AV女優青睞，可以教一下讓我們脫魯順便破處嗎？另一個意思是什麼樣的男人想不開會想與AV女優交往？他們看到自己的女朋友在片子裡和年紀可以當自己阿爸或阿公的男優做愛難道不憤怒嗎？這是公然讓你頭頂綠油油了！

所以，你猜AV女優有男友的比例多高？

其實意外的高，拿來過台灣的女優計算，沒男友的還比較少，甚至還有兩位女優是真正的人妻－－只是她們沒有聲張，這也讓我好奇了，她們的另一半是怎麼看待女友(或太太)的職業？知道女友去拍片的時候會不會覺得綠光罩頂很不爽？

也是有和上班族交往的女優。 圖／翻攝自s-cute

首先，有一群人可以排除，那就是暪著男友演出的女孩，這種人通常只是來賺外快的，一來是害怕被男友或是任何認識自己的人發現，就算沒被抓到也會被自己嚇死；二來她們大多顧忌很多，所以不會在這一行待太久；那你說有沒有人被男友抓到呢？當然有的，所以有些女優會突然消失然後經紀公司怎麼找也找不到人，最後只好當她們人間蒸發⋯⋯

那其他人呢？

當然有人能把AV女優當作一份正常工作，當做另一半都是為了「演出效果」而拼命，像羽田希，打從入行以來她就以重口味著稱，可說是業界走後門的代表，每次看她小菊花被進進出出慘叫的模樣都叫人心疼覺得片商太粗殘；但她男朋友可是分得很清楚，與男優激烈交戰唉唉叫的是AV女優羽田希，不是和自己交往的女友；這也讓羽田希對男友十分滿意，來台灣的時候直說要為他生小孩。

這是真愛啊！

羽田希男友完全不在乎另一半工作。 圖／翻攝自dmm

只是羽田希生完小孩後又回到AV界拍片噴母乳又是另一個故事了，也許羽田希真的把AV女優當正職在做，之前只是休產假罷了；至於其他的女優則有很多人是和牛郎交往，這是一㮔依存共生的情況－－女優嘛，就是怕自己的事情曝光讓全天下的人知道她是AV女優，所以找男友一定要以能接受自己工作為前提，所以一樣是在風俗界工作又很會逗女孩開心的牛郎就很容易得到她們的芳心〜

也因為同樣是風俗界的一員，所以牛郎們大多覺得女優拍片沒什麼，她們就只是在工作而已。更有甚者，有些牛郎甚至會介入女優的工作，主導她們的AV生涯，什麼時候拍片、拍什麼內容、酬勞多少、要不要離開日本去海外參加活動這些牛郎男友都要管，你說牛郎男友完全掌控另一半的工作是為了什麼？也許是想好好為女優精打細算，但天知道是不是把對方當搖錢樹？

如果是後者，也難怪和牛郎交往的女優蠻多會是翻臉收場，就像王傑唱的「這不過是一場遊戲一場夢」，有很多女優因此遍體麟傷，甚至人財而失當了媽媽⋯⋯

明里曾說和牛郎交往的女人最傻。 圖／翻攝自graphis

那有沒有與上班族交往的AV女優呢？

還是有的，但他們大多會希望女優趕快引退，這也正常，看片是很爽，看女友拍片叫好爽那可能就不太爽了，人嘛，事情到了自己身上才會展露出真正的想法，會希望交往對象別再拍了別再和男優啪啪啪是人之常情，就看女優自己要如何取捨了〜

總之，雖然AV女優在日本是正當行業，但即便合法了這麼久，在日本絕大多數的AV女優還是不敢讓親朋好友知道自己的工作，顯然大家都覺得這不是一個可以說出口的行業；也因為如此，女優們大多會選擇和AV產業裡或是與其相關的男人交往，但也因為如此，很多人就此無法和這一行說斷就斷，真的是一步江湖無盡期啊⋯⋯