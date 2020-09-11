【一劍浣春秋】2020不能輸！暗黑界上演神乳大戰

因為新冠肺炎疫情的緣故，以往該出現在暑假檔的新人潮拖到現在才登場。

和時尚界一樣，日本AV界每年流行的女優也不一樣，今年上半年流行的是身材清瘦臉蛋清秀好像高中剛畢業的小女孩，松本一香、久留木玲就因此發片發得昏天暗地，除了大姨媽報到外都沒得休息。但隨著石原希望成為五家片商共推少主後大家的口味又慢慢地往童顏巨乳的方向偏移，而在安齋拉拉脫離戰線後影迷更是成了嗜血的野獸－－

我要歐派！愈大愈好！

今年最胸新人有栖花緋。 圖／翻攝自s1s1s1

這也是很正常的，要在視覺性動物一堆的AV界發展有大奶就是比人家吃香：國民偶像三上悠亞有沒有奶？有，是一手無法掌握的G罩杯；救世主高橋聖子胸不胸？當然有喔，是奶頭凹下去的G罩杯；更不要說那些業界長青樹如夢乃愛華或桃乃木香奈個個都是脾氣不好奶奶很胸讓人想揉⋯⋯

所以接下來有一堆「神乳」登場，天字第一號最讓人注目的自然是胸圍105公分J罩杯的「有栖花緋」！為什麼？不只是還沒出道寫真就讓影迷口水直流海綿體充血，更因為她是安齋拉拉疑似脫離戰線後身材最接近神乳的女人，雖然大姊姊的形象對蘿莉控來說有點熟，雖然奶子分叉呈八字形讓一些美乳派搖頭，但有栖花緋胸前的壓迫感絕對是近期之最，所以不只片商一連好幾波宣傳故意混水摸魚魚目混珠混淆視聽結合了安齋拉拉神乳的形象瘋狂推她屁股，作品上架後更是一口氣剪了超過十個版本的影片讓大家好好欣賞她超巨乳結合極細腰的不合理身材⋯⋯

天下無雙H奶的渚好美。 圖／翻攝自prestige-av

不管你喜不喜歡，以目前片商宣傳的力道來看，有栖花緋沒拿下9月銷售第一就是東方不敗的師兄西方失敗。也因為她實在來勢「胸胸」，所以各片商也紛紛拿出自己的神乳應戰－－拿修圖風格深得影迷認同的Prestige來說好了，雖然手上已經有兩個神乳等級的女優河合明日菜和永瀨未萌但還是不夠，為了迎戰有栖花緋他們是推出了「天下無雙的H乳」渚好美，說她的身材比二次元世界公認的教科書峰不二子還辣，你不看海綿體就虧大了！

當然，作品還沒上渚好美就被抓到之前早就被網路賣家插進變渚好糗又是另一個故事了，不過她身材是放在那兒的，不怕沒有胸奴族捧場。至於挖角吉高天使橋本出名的片商Faleno當然也不能落人後，在有栖花緋登場的同時也推出了自己的神乳「神木沙羅」，雖然胸前I罩杯的奶球感覺沒有其他女優來得胸猛有壓迫感，不過這位女優打從6月就已經在各大媒體露面，不只胸前偉大而且還是臉蛋卡娃依的美少女，對喜歡小妹妹的怪叔叔來說真是奶香四溢。

Faleno推出的神乳神木。 圖／翻攝自faleno

再加上主打女體的片商E-Body也有「雪白神乳」凪沙雪乃，以及也來湊一腳的熟女片商Madonna也推出了G罩杯的「神BODY」青山水穗，還有目前正在舉辦美乳大賽、被戲稱「絕不造假」的SOD集團也要在月底推出最強乳牛⋯⋯可以看得出今年最後三分之一AV界的關鍵字就是「神乳」，沒有奶子、更精確一點說，是沒有很大很大的奶子，就很難在這一行和其他新人競爭了！

所以，喜歡歐派的胸奴族有福了！