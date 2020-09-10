大胸網紅遭質疑造假 分享豐胸菜單、按摩秘訣「提升2罩杯」

不少網紅都擁有超級豐滿的身材，迷倒男士之餘也令很多女人覺得羨慕！台灣網紅青青憑著傲人上圍及甜美外表走紅，曾因與其他人拍片時穿上低胸小背心，大曬事業線而引起討論。不過不少網友曾質疑她的身材並非自然，於是青青分享自己的豐胸餐單及按摩方法，表示只花兩個月就升了足足2個罩杯！

在 Instagram 查看這則貼文 想當扣子？ 青青（@c.0214）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 9 日 上午 3:34 張貼

青青擁有令人讚嘆的上圍之外，還有纖細腰身及一雙美腿，她同時有一對明亮的眼睛，笑起來更加甜度爆表，的確令人一「望」難忘！過去最引起話題的就是她與YouTuber「酷炫老師」一起拍片介紹《帶女生約會必學，最好喝的三種綠蓋茶混搭》時，青青身穿一件深啡色的低胸小背心，深長事業線令觀眾們都難以將目光留在茶飲上，即使看完影片，卻都記不起到底介紹了什麼好喝的配搭。

不過人紅自然是非多，曾有網友認為青青身材太誇張，有造假的可能性。於是她反駁稱自己是「真材實料」，並在YouTube上拍片分享自己的豐胸之道，包括介紹自己的豐胸餐單以「蛋、起司、豆漿、牛奶」為主，而且雞蛋是每餐必吃，起司則是早晚各一片；飲品方面，除了牛奶、豆漿和水之外，其他飲料她都不喝。

之後她也在鏡頭前分享豐胸按摩技巧，更說按摩有兩種方式，包括使用乳液邊擦邊按，及洗澡時用冷熱水交換按摩，以刺激乳腺，透露自己用上述方法在兩個月內從D罩杯提升到E罩杯。

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文章授權轉載自《香港01》