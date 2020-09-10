快訊

NBA／雷納德準大三元領軍 快艇輕取金塊強勢聽牌

曾玟學千字文護賴品妤：離開時力與戀情無關

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大胸網紅遭質疑造假 分享豐胸菜單、按摩秘訣「提升2罩杯」

香港01 / 卓柏安
網紅青青外型甜美更擁有傲人身材，光是Insatagram就擁有32萬名粉絲追隨。圖擷自IG @c.0214
網紅青青外型甜美更擁有傲人身材，光是Insatagram就擁有32萬名粉絲追隨。圖擷自IG @c.0214

不少網紅都擁有超級豐滿的身材，迷倒男士之餘也令很多女人覺得羨慕！台灣網紅青青憑著傲人上圍及甜美外表走紅，曾因與其他人拍片時穿上低胸小背心，大曬事業線而引起討論。不過不少網友曾質疑她的身材並非自然，於是青青分享自己的豐胸餐單及按摩方法，表示只花兩個月就升了足足2個罩杯！

在 Instagram 查看這則貼文

想當扣子？

青青（@c.0214）分享的貼文 於 張貼

在 Instagram 查看這則貼文

這是冰淇淋的遺照哦！(｡ì _ í｡) RIP冰淇淋😂👇🏻

青青（@c.0214）分享的貼文 於 張貼

青青擁有令人讚嘆的上圍之外，還有纖細腰身及一雙美腿，她同時有一對明亮的眼睛，笑起來更加甜度爆表，的確令人一「望」難忘！過去最引起話題的就是她與YouTuber「酷炫老師」一起拍片介紹《帶女生約會必學，最好喝的三種綠蓋茶混搭》時，青青身穿一件深啡色的低胸小背心，深長事業線令觀眾們都難以將目光留在茶飲上，即使看完影片，卻都記不起到底介紹了什麼好喝的配搭。

不過人紅自然是非多，曾有網友認為青青身材太誇張，有造假的可能性。於是她反駁稱自己是「真材實料」，並在YouTube上拍片分享自己的豐胸之道，包括介紹自己的豐胸餐單以「蛋、起司、豆漿、牛奶」為主，而且雞蛋是每餐必吃，起司則是早晚各一片；飲品方面，除了牛奶、豆漿和水之外，其他飲料她都不喝。

之後她也在鏡頭前分享豐胸按摩技巧，更說按摩有兩種方式，包括使用乳液邊擦邊按，及洗澡時用冷熱水交換按摩，以刺激乳腺，透露自己用上述方法在兩個月內從D罩杯提升到E罩杯。

延伸閱讀：

台灣辣模陳葳15歲出道成名　笑容甜美一見愛上　誘人身材一級棒！

運動系台妹睇球時興奮跳起　驕人身材一炮而紅　真人職業反差超大/a>

文章授權轉載自《香港01》

豐胸 網紅 YouTuber

延伸閱讀

超狂！火辣高中女老師 另一身分讓人跌破眼鏡

「今晚，我想來點比基尼！」 日本拉麵千金火辣寫真爆紅

民宿老闆拍「裸背照」 意外曝光YouTuber私遊...網反應超兩極

百萬YouTuber和親妹妹接吻 網傻眼直呼：竟然做了…

相關新聞

大胸網紅遭質疑造假 分享豐胸菜單、按摩秘訣「提升2罩杯」

不少網紅都擁有超級豐滿的身材，迷倒男士之餘也令很多女人覺得羨慕！台灣網紅青青憑著傲人上圍及甜美外表走紅，曾因與其他人拍片時穿上低胸小背心，大曬事業線而引起討論。不過不少網友曾質疑她的身材並非自然，於是青青分享自己的豐胸餐單及按摩方法，表示只花兩個月就升了足足2個罩杯！

妙麗打網球？15歲女網選手逆天長腿 撞臉「艾瑪華森」

美少女網球選手Makenzie Raine崛起，姣好外貌不僅吸引了超過66萬人追蹤，還被說高度撞臉知名演員「艾瑪華森」。

健康美！亞洲第一女衝浪手 18歲松田詩野狂野炫技令人大讚

日本職業女衝浪手松田詩野，是有機會爭取奧運的強力候補。近日他在個人IG分享一則衝浪影片，片中的她在浪中來去自如，高超的技術，立刻博得網友大讚。

外表柔弱「蟲都不敢殺？」文藝妹有項霸氣特技 網笑：不敢惹

現在網路正妹多，單純只是長得漂亮，想脫穎而出也沒那麼容易。近來日本就有一名正妹，長相楚楚可憐，好像連小蟲都不敢殺的樣子，但實際上卻能駕駛工地的重機具，如此反差也引來話題。

超狂！火辣高中女老師 另一身分讓人跌破眼鏡

一般人印象中老師的形象很既端莊又有書卷氣息，但澳洲有一名女老師不僅外型亮眼、身材姣好，私底下還有另一個身分就是「拳擊手」，顛覆了許多人想像。雖然兩種身分差異很大，但她都盡力做好自己本分，不僅拳擊場上擁有不敗戰績，也致力於關懷學生教育。

【一劍浣春秋】今天相愛明天相殺！女優交情薄如紙

活動時要和女優聊什麼？這是很多朋友苦惱的問題。

「今晚，我想來點比基尼！」 日本拉麵千金火辣寫真爆紅

近期日本雜誌「週刊PLAYBOY」刊登一位寫真女郎「橋本萌花」的比基尼照，甜美長相與火辣身材立刻引發網友熱烈討論。

AV女優美背刺中文「檸檬水」 網笑翻：老外刺漢字通常很悲劇

全球刺青文化流行，不少人都會將對人生富有寓意的俗諺刺在身上，以時常勉勵自己。不過，其實許多俗諺都具有地方文化特色，若翻譯不恰當恐會造成詞不達意的窘境，令人哭笑不得。AV女優Riley Reid不只擁有火辣身材，連背後一串長長中文字刺青都令人不由得多看幾眼，原來就是想刺上俗諺卻翻譯不佳的一次實例。

可愛風網紅是學霸富二代！ 清純可愛、造型多變擄獲粉絲

可愛網紅是富二代之餘，竟然還就讀知名大學！能夠有如此3個組合於一身的人不多，就讀廈門大學的富二代網紅佘穎欣就是其中之一，她在不同社交媒體上使用不同網名，包括「殺豬飼料」、「蛇界猛女」、「SURYXIN」等，她因為外表可愛清純、造型多變，更是名校學生，擄獲了眾多粉絲。

2020香港小姐出爐！混血護理師奪冠：賽後最想吃叉燒飯

2020香港小姐選美比賽30日決賽落幕，由25歲的佳麗謝嘉怡奪下冠軍，謝嘉怡是出生在蘇格蘭的中英混血兒，原職業是護理師，曾赴非洲當醫療義工，她表示「比賽完肚子很餓，最想吃叉燒飯」。

【一劍浣春秋】真相大白！讓櫻美雪願意「尺度大開」的價碼是？

熟悉暗黑界的你，一定知道現在很流行「募資」！

墾丁「遛鹿妹」身材火辣 網友全暴動喊「看不見鹿」

夏天的墾丁大街時常出現穿著清涼的辣妹，但這張正妹在墾丁大街上遛鹿的照片卻讓男性網友全暴動了，他們注意的當然不是吃著西瓜的可愛梅花鹿，而是這位「遛鹿妹」的姣好身材。

熱門新聞

迎娶禮車不綁豬肉 岳父改綁「小豬布偶」跟著嫁

93歲爺爺健身房報到32年 網見超狂背景喊「一定要敬禮！」

921大地震將屆滿21年 陰陽眼伯分享當年救災：宛如戰場

「買一片雞排分切裝兩袋？」老闆怒PO網 留言變奧客抱怨大會

日本攝影師森林中發現「UFO廢墟」 內裝曝光網直呼：想去！

超商工讀生沒立刻結帳 大媽跳針狂吼1分鐘「要不要道歉」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。