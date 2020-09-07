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妙麗打網球？15歲女網選手逆天長腿 撞臉「艾瑪華森」

聯合新聞網 / 綜合報導
美國女網新星Markenzie Raine。圖擷取自Raine個人IG
美國女網新星Markenzie Raine。圖擷取自Raine個人IG

「漂亮寶貝」莎拉波娃在本年二月宣布退休，令不少球迷惋惜網球界失去一位女王。不過最近，另一位美少女網球選手Makenzie Raine崛起，姣好外貌不僅吸引了超過66萬人追蹤，還被說高度撞臉知名演員「艾瑪華森」。

根據日本媒體「マネー現代」報導，Makenzie Raine出身於美國明尼蘇達州。她曾參加美國網球協會青少年組大賽，實力獲得不錯的評價。除此之外，她還同時身兼模特兒、演員、芭蕾舞者，可謂多才多藝。

Raine雖年僅十五歲，不過漂亮顏值和魔鬼身材早已不輸其他模特兒。尤其是一雙逆天長腿，更是擄獲許多球迷的心。網友們還發現，她和飾演電影「哈利波特」妙麗一角，曾被選為「世界最漂亮臉蛋」的知名演員艾瑪‧華森（Emma Watson）外貌極為相似。

Raine被網友稱激似艾瑪華森。圖擷取自Raine個人IG
Raine被網友稱激似艾瑪華森。圖擷取自Raine個人IG

目前Raine仍積極為了精進球技而準備，IG上不時PO出練習時的照片，認真態度也獲得網友大讚。或許在將來，便可期待Raine主宰女網界，成為另一位席捲全球的漂亮寶貝也說不定。

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