外表柔弱「蟲都不敢殺？」文藝妹有項霸氣特技 網笑：不敢惹

現在網路正妹多，單純只是長得漂亮，想脫穎而出也沒那麼容易。近來日本就有一名正妹，長相楚楚可憐，好像連小蟲都不敢殺的樣子，但實際上卻能駕駛工地的重機具，如此反差也引來話題。

根據日本媒體「withnews」報導，這位推特帳號為「公主猩猩」的女生，大學是唸文學系，曾經夢想要當老師。有著一頭中長髮和清秀的臉龐，她在推特上自稱「我長得像連蟲都不敢殺」，散發出文藝少女氣質。

文藝正妹和工地女子的反差形象迅速引發話題。圖擷取自 プリンセスゴリラtwitter

沒想到接下來她話風一轉，說「雖然如此，但請大家不要講太超過的話，不然我可能會埋了你喔」，還附上一張她駕駛工地怪手的照片。原來這位正妹自己和雙親都是做土木的，她自己本身除了能開小型怪手外，還有推高機、吊掛、起重機和熔接的執照，是位不折不扣「做工的人」。

這樣的反差也迅速引發話題，紛紛表示：「形象明明是楚楚動人的大小姐，卻是苦幹實幹的工地現場派，這反差太讚了」、「這樣講反而會有更多人要妳埋了他」、「可以幫我挖個墓嗎」、「我不敢惹她」。不過她也澄清，因為很可怕，所以她真的不敢殺蟲子。