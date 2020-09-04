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【一劍浣春秋】今天相愛明天相殺！女優交情薄如紙

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
山岸逢花是與影迷交流的高手。 圖／翻攝自graphis
山岸逢花是與影迷交流的高手。 圖／翻攝自graphis

活動時要和女優聊什麼？這是很多朋友苦惱的問題。

沒辦法，語言不通真的很難聊，日文不是大家都會，大多數的女優英文又不好，比手畫腳雞同鴨講實在讓人很洩氣；所以有些人是事先把問題翻譯好Key在手機裡，現場給女優看聽她講，有些人則是就盯女優的臉蛋當做欣賞藝術品，最好的就是碰到像山岸逢花或橋本有菜這樣健談的女優，你不用日文很好，甚至日文不好也沒差，她們自己就會盯著你的眼睛講個不停⋯⋯

但如果硬要聊的話，建議是不要和女優聊其他女優！

為什麼？因為女優大多不是很熟，像一起去高雄參加成人博覽會的「人類最強Body」沖田杏子和「暗黑大島優子」香西咲雖然在同一間經紀公司待了一年多卻是到了台灣才第一次見面，這樣子會熟才有鬼。甚至還有女優在同一間事務所一年多了還不認識對方，這樣子硬聊只怕會萬分尷尬〜

小泉和野野原曾一起合作拍片。 圖／翻攝自dmm
小泉和野野原曾一起合作拍片。 圖／翻攝自dmm

但女優不熟還沒關係，最怕的是本來交情很好後來卻翻臉了，你以為自己事先有做好調查可以和她一塊兒聊聊好友，殊不知她們感情早已變質，女優可能表面上笑笑地應付你，回到後台去就和經紀人幹譙說你太白目了！

小泉日向和野野原薺就是最好的例子，以前兩個人的感情有多好呢？雖然是在不同的片商出道，但兩人就如親姊妹一樣親密，小泉日向本人很悶、很冷、像座冰山，但只要有野野原薺在場她就會變一個人，笑得很開心也會打開話閘子，搭配她原先就亮眼的外型一下子圈了不少粉。也因為兩人感情太好，所以片商高層特別撮合兩人一起拍片，一支是快樂的校園動作片，一支則是被兒時玩伴綑綁硬上吃姊妹丼的監禁戲碼，魚幫水水幫魚，讓兩人的生涯推至高峰⋯⋯

這樣的好朋友，也有翻臉的一天？

翻臉的野野原薺。 圖／翻攝自graphis
翻臉的野野原薺。 圖／翻攝自graphis

還真的說散就散了，不久前，野野原薺在自己的twitter上告訴大家自己已經被小泉日向封鎖了－－這是很糟糕的狀況，現在的網路世界互退追蹤就是很嚴重的事了，那代表「我們不是朋友了」，直接封鎖代表的意思更為強烈，就是視對方為仇人，連在網路世界上也不想看到彼此！

是什麼事情讓情同姊妹的兩人翻臉成這樣呢？很難說，也許事情很大，也或許是芝麻小事：我們都年輕過，知道有些女孩的友情變質得很快，她們可能因為有共同的喜好或是很聊得來成為好友，卻也可能因為鼻屎大的小事就翻臉。同樣的狀況當然也出現在這些AV女優身上，而且比起一般人，大多學歷不高、不擅社交、甚至有人群恐懼症的她們情緒起伏更大，所以翻臉的例子比比皆是。

楓彩美子情已淡。 圖／翻攝自blog
楓彩美子情已淡。 圖／翻攝自blog

不只是野野原薺和小泉日向，之前好到一起開YouTube頻道，還說要一起來台灣開攝影會的楓彩與美子，最近的狀況也很不好，已經有人說出「有我就沒有她」的氣話，近期恐怕很難看到兩人合體演出了；再加上兩年前可以穿同一條褲子現在卻情已淡的橋本有菜和明里紬，你就知道這一行或許每天都有人在交朋友，但在檯面下恐怕有些人吵得昏天暗地覺得自己眼睛瞎了怎麼會和那個人當姊妹，所以，別白目，去參加女優的活動別聊其他人，以免踩到大地雷啊！

橋本明里也沒有一開始那麼好了。 圖／翻攝自facebook
橋本明里也沒有一開始那麼好了。 圖／翻攝自facebook

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