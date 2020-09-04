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「今晚，我想來點比基尼！」 日本拉麵千金火辣寫真爆紅

聯合新聞網 / 綜合報導
日本「週刊PLAYBOY」近期刊登寫真女郎「橋本萌花」的泳裝照，火辣身材迅速引發話題。圖擷取自／めるも
日本「週刊PLAYBOY」近期刊登寫真女郎「橋本萌花」的泳裝照，火辣身材迅速引發話題。圖擷取自／めるも

當你叫了Uber Eats，開門而來外送員居然是個173公分的美胸正妹，是男人恐怕都抵擋不住。近期日本雜誌「週刊PLAYBOY」刊登一位寫真女郎的比基尼照，甜美長相與火辣身材立刻引發網友熱烈討論。

這位寫真女郎名叫「橋本萌花」，今年22歲。據了解她是知名連鎖拉麵店「ずんどう屋」老闆愛女，但她沒有因此被寵壞，反而遵從母親的教誨，決心要自食其力，隻身前往東京打拚，為的就是一圓寫真明星夢。

網友稱以後演藝圈的「橋本」就是「橋本萌花」橋本萌花twitter
網友稱以後演藝圈的「橋本」就是「橋本萌花」橋本萌花twitter

因為一切白手起家，為了維持生活開銷，橋本萌花還曾經當過Uber Eats外送員。雜誌也看上這點，以「社長千金竟然在當Uber Eats」介紹她。而她的高䠷身材，以及傲人的上圍，迅速吸引了許多讀者的目光。

橋本萌花的泳裝照曝光後，twitter網友紛紛大讚「身材好棒，看一眼就戀愛了」、「這麼可愛的女孩誰都抵擋不了吧」、「身材實在太辣了」也有網友欽佩她認真拚事業的態度，「身為社長千金還肯打工不容易」、「ずんどう屋的女兒居然來挑戰寫真界了，破壞力不同凡響」、「今後『藝能界的橋本』不再是橋本環奈，而是橋本萌花！」

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