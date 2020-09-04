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「今晚，我想來點比基尼！」 日本拉麵千金火辣寫真爆紅
當你叫了Uber Eats，開門而來外送員居然是個173公分的美胸正妹，是男人恐怕都抵擋不住。近期日本雜誌「週刊PLAYBOY」刊登一位寫真女郎的比基尼照，甜美長相與火辣身材立刻引發網友熱烈討論。
這位寫真女郎名叫「橋本萌花」，今年22歲。據了解她是知名連鎖拉麵店「ずんどう屋」老闆愛女，但她沒有因此被寵壞，反而遵從母親的教誨，決心要自食其力，隻身前往東京打拚，為的就是一圓寫真明星夢。
因為一切白手起家，為了維持生活開銷，橋本萌花還曾經當過Uber Eats外送員。雜誌也看上這點，以「社長千金竟然在當Uber Eats」介紹她。而她的高䠷身材，以及傲人的上圍，迅速吸引了許多讀者的目光。
橋本萌花的泳裝照曝光後，twitter網友紛紛大讚「身材好棒，看一眼就戀愛了」、「這麼可愛的女孩誰都抵擋不了吧」、「身材實在太辣了」也有網友欽佩她認真拚事業的態度，「身為社長千金還肯打工不容易」、「ずんどう屋的女兒居然來挑戰寫真界了，破壞力不同凡響」、「今後『藝能界的橋本』不再是橋本環奈，而是橋本萌花！」
海の日に#liphop コーデ🥺✨ pic.twitter.com/lth322uFuk— 橋本萌花 moca (@mokarinko0728) August 21, 2020
もう少しで週プレ— 橋本萌花 moca (@mokarinko0728) September 4, 2020
販売終わっちゃう❗️
買ってない人は急いで〜✨https://t.co/jjoepDZVPi
Twitterめっちゃフォロワー増えてく😭
みんなありがとう😊 pic.twitter.com/3UkYm21xLR
緊張が隠せない久しぶりのウォーキングレッスンとっても楽しくてなんでもこなせるようになりたいな🥺 pic.twitter.com/wgjwZO7o2T— 橋本萌花 moca (@mokarinko0728) July 13, 2020
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