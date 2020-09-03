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AV女優美背刺中文「檸檬水」 網笑翻：老外刺漢字通常很悲劇

聯合新聞網 / 綜合報導
AV女優Riley Reid擁有傲人好身材，日前她在IG秀出背上排中文字「生活帶來您時檸檬做檸檬水」，讓網友看了全都一頭霧水。圖擷自@titsoutkickedout
AV女優Riley Reid擁有傲人好身材，日前她在IG秀出背上排中文字「生活帶來您時檸檬做檸檬水」，讓網友看了全都一頭霧水。圖擷自@titsoutkickedout

刺青文化流行，不少人都會將對人生富有寓意的俗諺刺在身上，以時常勉勵自己。不過，其實許多俗諺都具有地方文化特色，若翻譯不恰當恐會造成詞不達意的窘境，令人哭笑不得。AV女優Riley Reid不只擁有火辣身材，連背後一串長長中文字刺青都令人不由得多看幾眼，原來就是想刺上俗諺卻翻譯不佳的一次實例。

AV女優Riley Reid擁有傲人好身材，她時常在社群平台記錄心情、旅遊回憶，也經常PO出火辣身材照，吸引大批粉絲。近來她就在IG曬出背面全裸照，只見從脖子到腰間沿著背部刺了一段中文字「生活帶來您時檸檬做檸檬水」，令人摸不著頭緒，而這段中文字也在網路上引發討論。

AV女優Riley Reid擁有傲人好身材，日前她在IG秀出背上排中文字「生活帶來您時檸檬做檸檬水」，讓網友看了全都一頭霧水。圖擷自@titsoutkickedout
AV女優Riley Reid擁有傲人好身材，日前她在IG秀出背上排中文字「生活帶來您時檸檬做檸檬水」，讓網友看了全都一頭霧水。圖擷自@titsoutkickedout

原來，這段中文字源自於英文俗諺「When Life Gives You Lemons, Make Lemonade.」，翻譯成中文是「當生命給你檸檬時，你可以把它做成檸檬特調」，原意指人生時常遭遇不如意的事，但我們能由心轉念，就能把它變成好事，鼓勵人們正面思考、逆轉困境。

許多網友一見Riley Reid的刺青照紛紛噗哧一笑，有人笑回「她是多愛檸檬水啦！」、「老外刺漢字通常都很悲劇」、「悲劇刺青...」、「又一個被刺青師騙的」、「刺青師是用Google翻譯嗎？」，還有網友笑稱根本是「得罪刺青師系列」的刺青圖案選擇。

刺青 裸照 女優

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