可愛風網紅是學霸富二代！ 清純可愛、造型多變擄獲粉絲

可愛網紅是富二代之餘，竟然還就讀知名大學！能夠有如此3個組合於一身的人不多，就讀廈門大學的富二代網紅佘穎欣就是其中之一，她在不同社交媒體上使用不同網名，包括「殺豬飼料」、「蛇界猛女」、「SURYXIN」等，她因為外表可愛清純、造型多變，更是名校學生，擄獲了眾多粉絲。

佘穎欣來自中國福建省，是一名剛好20歲的「00後」（意指西元2000年後出生的世代青年），十分年輕。本身顏值相當高的她走清純可愛風的路線，平時在社交媒體上的變化很多，有時身穿居家服加黑框眼鏡有如宅女，有時又穿上時尚便服逛街，簡直走在潮流尖端，偶然更會以校服打扮自拍，非常青春。

余穎欣使用「殺豬飼料」、「蛇界猛女」、「SURYXIN」等可愛又無厘頭的綽號活躍於不同社交平台，值得一提的是，佘穎欣是少有不以身材掛帥，只以樣貌及打扮就足以打出自己一片天的網紅，她更擁有富二代、學霸、網紅的多重身份，成功擄獲大批粉絲。

來自中國福建的可愛系00後網紅是學霸富二代，外型清純可愛又造型多變吸引大批粉絲追隨。圖擷自IG @suryxintagram

來自中國福建的可愛系00後網紅是學霸富二代，外型清純可愛又造型多變吸引大批粉絲追隨。圖擷自IG @suryxintagram

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文章授權轉載自《香港01》