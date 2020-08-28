【一劍浣春秋】真相大白！讓櫻美雪願意「尺度大開」的價碼是？

熟悉暗黑界的你，一定知道現在很流行「募資」！

什麼？你不知道？那讓我為您解釋一下：和台灣一樣，日本也有很多募資平台，你有什麼好商品有什麼好構想，但沒有錢的話，就可以透過平台募資；AV界很早就注意到這塊市場，之前女優在迎接生涯出道週年慶、或是決定引退時，往往會利用這個途徑完成拍寫真集的心願，園田美櫻和希島愛里還因此募到比設定更多的資金，大賺一筆⋯…

也因為募資實在太方便，所以後來大家做的事可多了：有電玩廠商想推出以女優為主角的遊戲找募資，里美優莉亞想創業賣內衣也上平台－－用這方式不但能知道自己的人氣和買氣也減少了通路的成本，萬一沒有達到目標的話就付付手續費把錢退給大家，也比硬把商品推出來賠了一屁股好多了。

里美優莉亞曾想用募資打造內衣品牌。 圖／翻攝自prestige-av

但募資也不是毫無風險，首先，就和很多募資商品一樣，廠商講得天花亂墜但天知道商品出來是什麼德行？曾經就有女優被嫌，收了那麼多錢但出來的寫真集和小學生的畢業紀念冊差不多，讓影迷直呼上當；再來，為了刺激影迷購買意願，讓鐵粉失心瘋砸錢刷存在感，所以除了主要推銷的商品外還會有很多「特典」促銷，比方說寫真集一次丟三萬日幣＊約台幣8400元）就可以拿到簽名拍立得，又比方說之前橋本有菜因為設下的門檻比較高，所以特別設計了「穿婚紗一起上教堂」的活動，要價150萬日幣（約台幣42萬元），結果就有人覺得雖然募資是你情我願，但真的太貴了〜

所以募資也不是百分之百會成功，波多野和大槻夠大牌了吧？她們和電玩廠商合作募資就失敗收場；橋本有菜夠漂亮夠有名對吧？但碰到了肺炎疫情為了出道5週年而推出的寫真集募資也只能中途喊卡。但募資不會因為幾個人的失敗而退燒，甚至現在連拍片也上了募資平台！

橋本有菜為了募資願意和影迷上教堂。 圖／翻攝自twitter

請求大家支援的是曾經來台灣出席TRE台北國際成人展的「櫻美雪」，2016年出道的她可是當時的頂級新秀，清秀的臉蛋、嬌小的身材配上C罩杯的好身材讓她一出道就吸引了許多粉絲，在隔年就入圍了DMM成人大賞的最優秀新人獎；雖然最後不是救世主高橋聖子的對手，但好的開始是成功的一半，照理來說櫻美雪應該是離成功不遠……

但隨後情勢急起直下，更新鮮的肉體出道，櫻美雪不再是大家看片掏衛生紙的首選，再加上跳槽換經紀公司、改名、引退然後又復出的紛紛擾擾讓她逐漸成了業界的邊緣人。不久前她就在twitter上真心告白，說自己雖然沒有引退，但這一年來完全沒收到片商邀約，雖然每天還是在網路上和大家問好，但一直沒有發片讓她愈來愈不安，明明還有想拍給大家看的作品但卻不知道什麼時候才有機會，最後只好上募資平台了。

募資找片子拍的櫻美雪。 圖／翻攝自s-cute

櫻美雪想拍什麼作品呢？只要能湊到200萬日幣（約台幣56萬），她就開肛讓男優走後門；如果支援的金額來到300萬日幣（84萬台幣），那她就開放讓影迷指定拍片的地點以及合作的男優，而她本人也會和投錢的影迷進行一對一的約會甚至是一起去沖繩旅遊。

那麼，募資順利嗎？

活動才剛開始，還需要好好宣傳，就祝福櫻美雪能圓夢囉。其實早在一年多前就有人提出募資來拍片的構想，不過當時是把目標放在海外群眾、用出錢的人可以當男優的噱頭刺激大家丟錢，金額也是設定在300萬日幣（台幣84萬）；只是後來肺炎疫情一發不可收拾，就算募資完成也無法拍片，所以才改成用解禁讓男優走後門的方式吸引影迷投資。我當然是希望櫻美雪能募資成功，因為她實在太需要一支證明自己寶刀未老的作品，另外，如果她這案子成功了，以後應該會有許多女優會用這模式發片，也許以後我們真的有機會和女優同台切磋〜