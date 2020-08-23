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墾丁「遛鹿妹」身材火辣 網友全暴動喊「看不見鹿」

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在墾丁街頭看見正妹在遛鹿。圖擷自PTT
網友在墾丁街頭看見正妹在遛鹿。圖擷自PTT

夏天的墾丁大街時常出現穿著清涼的辣妹，但這張正妹在墾丁大街上遛鹿的照片卻讓男性網友全暴動了，他們注意的當然不是吃著西瓜的可愛梅花鹿，而是這位「遛鹿妹」的姣好身材。

有網友前幾日在PTT八卦板PO出一張照片，並表示「聽說墾丁街頭有鹿，真的假的啊？」只見照片中有一名穿著細肩帶背心，揹著斜背包的女子正牽著鹿，然而原PO的焦點並沒有放在鹿身上，而是那位「遛鹿妹」的姣好身材。

網友在墾丁街頭看見正妹在遛鹿。圖擷自PTT
網友在墾丁街頭看見正妹在遛鹿。圖擷自PTT

照片一PO出網友全都暴動，並歪樓表示「哪裡有鹿？」、「沒看到鹿」、「什麼鹿？哪裡有鹿？我只看到兩顆圓圓的」、「這鹿又大又圓」、「鹿是長得像兩顆球的生物嗎？」、「指乳為鹿」、「側背包真的是很棒的發明呢」。

而這位「遛鹿妹」事後也被網友神出本尊，是在IG上有3.5萬粉絲的葉婷，目前正在墾丁打工換宿

墾丁 打工 換宿 正妹 PTT

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