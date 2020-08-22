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【一劍浣春秋】上半年誰最強？ AV界三大新人準備接班！

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
單論銷售暗黑界還是安齋第一。 圖／翻攝自s1s1s1
單論銷售暗黑界還是安齋第一。 圖／翻攝自s1s1s1

雖然常常看到有人感嘆「新不如舊」，不過對日本暗黑界的片商來說新人是非常重要的一環，甚至可以這麼說，誰掌握最多的新人誰就是這一行的王者。

為什麼？明明很多新人有封面殺手之稱、也就是封面拍的很漂亮影片裡卻不是這麼回事的問題，還有還有，從訪問就知道，很多女優都說前三支作品不知道自己在演什麼鬼，這種族群聽起來就很雷，會讓人小頭軟了拳頭硬了，為什麼日本影迷這麼喜歡新人？

答案很簡單，就和很多人去酒店聽到媽媽桑說有個姑娘今天剛到就一定要嚐鮮一樣，沒看過的新鮮肉體永遠讓人充滿「性」趣－－所以很多片商最認真做的就是新人出道的作品，各種荒謬的身分設定、對她們性經驗鉅細靡遺的描述以及精心挑選的男優，就是希望多一點人來欣賞這些暗黑新鮮人。只是很可惜，因為肺炎疫情的緣故，各大網站沒有公布1到6月的累積銷售排行，沒有實際數據告訴我們誰是上半年表現最好的新人～

小野六花表現突出。 圖／翻攝自moodyz
小野六花表現突出。 圖／翻攝自moodyz

那麼，誰是最優秀的新鮮肉體呢？

以每個月的銷售排行榜來看應該可以得到幾個名字：首先是小野六花這位2020年還沒過完就有「最強美少女」之稱的女孩，論外型，不滿150公分高的她很有演藝圈那些掛48或46的偶像既視感；論長相，洋娃娃般的臉蛋配上黑色長直髮簡直就是蘿莉系的極品，說她是戀童癖的聖母瑪莉亞絕不為過；論身材，她真的是麻雀雖小五臟俱全，D罩杯的美乳增一分就太大少一分則太扁，小而翹的美尻不只有曲線還有一點微肉，撞起來趴趴作響的聲音比貝多芬的命運交響曲還好聽，所以就算剛出道時封面趕工不及但她仍然輾壓其他女優，成為很多人心目中上半年度的第一新人。

只是在其他新人陸續登場後，小野六花的成績逐漸下滑，以身材火辣演出有如我愛一條柴的二階堂夢迅速接管市場，不只在網路上人氣超旺，買氣更是強強滾，自出道以來每個月銷售都在前十名ー以銷售成績而言，二階堂夢要討論的不只是不是2020上半年的最優秀新人，甚至有爭取上半年最強女優的資格！

二階堂夢瘋狂洗版。 圖／翻攝自faleno
二階堂夢瘋狂洗版。 圖／翻攝自faleno

為什麼？為什麼二階堂夢這麼猛？

號稱是選美比賽冠軍的資歷讓人忍不住多看她兩眼，強大的身材、在床上你死我活地與男優互轟的火辣演技也很有充血的效果，三不五時就在社群上賣萌秀身材福利大放送更讓影迷死心蹋地追隨。不誇張，以她目前的人氣和買氣，很有可能在明年就成為業界指標片商的王牌⋯⋯

所以片商給她的作品都是乾柴烈火，與男優像小別勝新婚的新人，進了房間就迫不及待大戰三百回合，時間還夠的話就打延長賽。最後還有一個女優急起直追中，那就是同時獲得五家片商力挺出道的「石原希望」，與小野六花和二階堂夢相比，她的外型被批評得最兇－－有人覺得她是假奶，有人覺得她肚皮厚厚的好幾層，裡面可能藏著好幾個備用的保險套，但騎著單輪車出道的她一直被很多人覺得有中信兄弟啦啦隊峮峮的味道，這種短髮可愛又胸前偉大的女孩現在是日本男人的最愛！

石原希望很有希望。 圖／翻攝自s-cute
石原希望很有希望。 圖／翻攝自s-cute

於是她瘋狂洗榜，發一支賣一支，再加上她不受專屬合約限制每個月只能固定在一家片商拍一支作品，所以每家片商都想找她合作，作品瘋狂噴發襲捲而來；而且就算拍片行程繁忙，石原希望仍然會想辦法拍短片、上twitter回覆每一個影迷的留言，難怪人家立志當發片機器的都得等待機會熬出頭，而石原希望是一出道則立於88個星座的頂端，直接空降冠軍寶座！

三位女優各有優點，最重要的是都在社群網站上積極與影迷交流，這也是現在行銷AV女優一定要做的事－－能和河北彩花、安齋拉拉一樣完全不搞社群就在業界大紅大紫真的很不容易，接下來就讓我們看看到了年底，這三大新人會發展到什麼高度吧〜

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