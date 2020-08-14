【一劍浣春秋】連拍片也不要！讓男優敬而遠之的女優是？

熟悉日本暗黑界的你，一定知道女優可以拒絕和自己不喜歡的男優同台演出！

為什麼男優討人厭？其實每個女優不喜歡男優的理由都不一樣：有些只是單純嫌對方又老又醜又猥褻，有些則是討厭他們的傢伙太粗太大太長做起來不舒服，有些則是對男優不剪手指甲又喜歡在下面又挖又摳好像在挖礦很反感⋯總之，在強逼女優拍片的風暴發生後現在片商和事務所都很尊重女優的意願深怕她們生氣了，要不然被告上媒體大家都吃不完兜著走⋯

外傳吉澤明步拒絕和吉村卓合作。 圖／翻攝自eroerogazo

不過話說回來，女優有不想合作的男優，只要事先講好雙方就是平行線永遠沒有交集，那男優呢？如果他們不喜歡女優是不是可以拒絕合作？

當然⋯⋯是啊！

那你可能懷疑了，是什麼樣的女優會讓男優拒絕合作？

可能有些人會覺得那種又老又醜的女優最不受歡迎，其實不見得，人家南佳也都勇者鬥惡龍被很多影迷恥笑一輩子（不信你Google南佳也勇者鬥惡龍），顯然女優的外表不是太嚴重的問題；那男優討厭什麼樣的女優呢？有金手指之稱的老牌男優加藤鷹是這麼說的：

「有毛病的女優最麻煩了！」

加藤鷹爆料某天后級女優愛喝酒。 圖／翻攝自twitter

這是什麼意思呢？意思就是說女優有一些異於常人、會讓人受不了的癖好，比方說加藤鷹就說自己的AV生涯從來沒和某個天后級的女優合作，一來是她出道的時候加藤鷹差不多要退了，二來是加藤鷹從後輩那兒聽說，這女優在演出前要喝紅酒培養情緒，沒有Fu就會一直等到有Fu，這位男優界的泰斗向來不喜歡和喝酒的女人做，也很怕對方喝醉了在片場亂，所以乾脆就不合作。

那還有什麼樣的女優會惹人嫌？

首先就是不夠敬業，如果是個人演出的作品，那女優必須一大早六點半就起床，坐早班電車或是搭經紀人的車到片場化妝背腳本，但絕大部分的女優是夜貓子，見到陽光才睡的大有人在，一大清早起床工作可說是要她們的命。一般來說大部分的女優都會在約定的時間到達片場，而片場那兒的工作人員也會預留緩衝的時間，如果這樣你都能遲到耽誤拍片那就太白目了。

水川蓳曾說拍片都要一大早就起床。 圖／翻攝自twitter

像已經引退的野野原薺就出現這種狀況，可能是拍片拍到厭倦，她竟然稱病請假讓原本約好的拍片行程整個取消，所以後來不只和事務所翻臉就連男優也頗有微詞。還有某位出道即引退的大奶女優，她讓男優受不了的理由是「洗澡洗很久」，明明就是把身上的洨朋友沖掉就可以了，她卻當自己在美容一洗就兩小時，讓男優沒趕上下一個工作……

取消拍片被人嫌的野野原。 圖／翻攝自graphis

害人家少賺的女優當然不受歡迎。還有的女優是個性不好所以顧人怨，比方說脾氣很大，比方說喜怒無常，還有的女優是本來說好的事突然又不算數了要花很多時間協調，大家出來工作是來賺錢的不是來受氣的，長得漂亮又怎麼樣？受影迷歡迎又怎麼樣？對男優而言這種平時對外戴著面具，一到工作就原形畢露的女優是最討厭的類型，能不要碰就不要碰。

當然，比起女優討厭男優的狀況，男優拒絕女優合作的狀況少很多，畢竟他們錢賺得沒那多，這個也不幹那個也不幹以後可能就沒得幹，不過從他們的狀況就知道真的有女優長得漂漂亮亮卻讓人敬而遠之，這也真的不容易〜