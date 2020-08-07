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超正！泰國變性人兵役體檢 網友讚嘆：比女人還女人

聯合新聞網 / 綜合報導
泰國徵兵現場出現許多「嬌」點。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
泰國徵兵現場出現許多「嬌」點。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

每年的泰國徵兵總是吸引許多人的關注，原因不外乎有許多變性人現身現場，今年也不例外，受到新冠肺炎疫情影響，原定4月的兵役抽籤延後到近期，現場照樣出現許多完全看不出是男兒身「美女」，照片被分享到「爆廢公社公開版」後讓網友們眼睛大吃冰淇淋。

這名網友PO出12張「正妹」照片，張張美艷動人、清純可人，但這些「正妹」其實原本都是男孩子，原PO還寫到「泰國兵役體檢，我還以為是選美。你們覺得哪位最漂亮，去照片下方按個讚」。

依規定變性人仍得參加徵兵登記，也因此現場出現許多「正妹」。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
依規定變性人仍得參加徵兵登記，也因此現場出現許多「正妹」。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

這是今年在泰國的徵兵兵役體檢現場，除了一般符合條件得當兵的役男之外，還有這些「嬌」點，只見這幾位超正「正妹」拿著兵役通知單拍照，每位都笑容可掬，甚至面貌姣好、身材火辣，讓許多網友看了直呼「比女生還女生」、「在泰國的男人比女人漂亮」、「太過份了，都好美」，甚至還有女網友讚嘆「他們都比我漂亮」、「這些男人有沒有要給女人活的意思」、「看到他們，好想重新投胎」、「我的天兒啊～我都要自慚形穢了我，都好美喔」。

泰國變性人拿著徵兵通知書出席。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
泰國變性人拿著徵兵通知書出席。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

泰國兵役制度規定，滿21歲、未自願從軍的泰國男子，必須至少參加一次抽籤徵兵；達到服兵役年紀的公民，不論僧侶或變性人都必須進行登記，但軍方會發給變性人免服兵役證書。

許多參加兵役體健的變性人身材火辣。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
許多參加兵役體健的變性人身材火辣。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

爆廢公社 變性 泰國

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