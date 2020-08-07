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【一劍浣春秋】想追女優當經紀人最快？內行人曝：別看表面

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
傳說嫁給經紀人的一代女神川島和津實。 圖／翻攝自tokimeki-s
傳說嫁給經紀人的一代女神川島和津實。 圖／翻攝自tokimeki-s

那天有人問我，和經紀人結婚川島和津實還好嗎？現在會不會單身了？

其實不好查，現在AV事務所的社長年紀大概都在四十歲上下，川島和津實走紅的年代他們也才剛成年，可能還在路上飆車或是當小弟幫忙圍事，根本不知道川島和津實是何方神聖；另外，AV經紀人也是個流動率很高的行業，目前我認識最資深的經紀人是在草莓牛奶出道時入行的，但那距離川島和津實走紅的年代也有2~3年的時間了，所以問到川島和津實的事時他也是兩手一攤說自己什麼都不知道⋯⋯

但還是可以為大家整理一些不知道資訊：首先，因為年代久遠，川島和津實留下的資料很少，坊間流傳她是為男友還債而下海很可能是沒有根據的謠言；另外，外傳拍片不多就引退成了傳奇的她是嫁給了經紀人，但到目前為止AV界沒人能證實這個消息。

傳說嫁給經紀人的一代女神川島和津實。 圖／翻攝自tokimeki-s
傳說嫁給經紀人的一代女神川島和津實。 圖／翻攝自tokimeki-s

那時代的女優都有這種狀況，不只資料留下來的少而且流傳下來的很多是假消息，如果有機會我再走一趟日本好好查證。不過有一點應該大家會很有興趣，想要把女優是不是當經紀人最快？因為古語有云，近水樓台先得月嘛！

如果你有這個想法，那就錯了！

美谷朱里個性很好。 圖／翻攝自twitter
美谷朱里個性很好。 圖／翻攝自twitter

因為事務所都會禁止經紀人和女優發生工作以外的關係，性關係更是大忌，我就認識某位在業界被稱「帥哥」之稱的經紀人，他被女優在老闆面前爆料兩人在酒後上了床一夜春宵，雖然這位經紀人打死不認有發生性行為，不過老闆還是把他幹譙了一頓而且還罰款100萬日幣（約台幣28萬），繳不出來就扣薪水〜

所以別以為真的有近水樓台先得月這種事，除非兩情相悅要搞地下情，要不然這一行絕大多數的經紀人和女優都是清清白白的。而且偷偷和各位說個小秘密，也許各位會覺得能和女優一起工作很開心，但很多經紀人並不這麼想，甚至有人再三強調「別和女優太好」！

女優人前亮麗人後很難說。 圖／翻攝自twitter
女優人前亮麗人後很難說。 圖／翻攝自twitter

為什麼？因為她們不像你在片子或活動上看到的那樣，私底下是什麼模樣我們看不到但經紀人可是全看進去了，而那大多是不足為外人道的一面－－打個比方，之前去參訪日本成人博覽會時，就有經紀人邀請在下去後台和有意來台灣發展的幾位女優打招呼，只是沒多久他就打消這個主意，因為「後台煙霧瀰漫」，伸手不見五指，他怕我看到某些女優菸癮很大會崩潰，所以還是算了〜

但女優不能給外界知道的又豈只是抽菸？包括她們的工作態度、生活習慣以及情緒起伏都是經紀人在第一線承受，如果和山岸逢花、美谷朱里或神宮寺奈緒這種個性很好的女優合作那是上輩子有燒香，只要準備好工作上的事情就OK；但如果碰到是那種整天說自己很想死或是被影迷酸兩句就受不了情緒崩潰的女優就有你受的。

山岸逢花個性很好。 圖／翻攝自twitter
山岸逢花個性很好。 圖／翻攝自twitter

更不要說有些女優人前很迷人人後卻讓你想殺人，有個經紀人就和公司要求絕對不陪某個有「神對應」之名深受影迷愛戴的女優跑活動，他的理由是「私底下的我已經被那女優殺了又殺」，因為她工作愛遲到、行李還要人家幫忙收、到了活動現場又常挑剔這嫌棄那，經紀人道歉到歸覽趴火，實在無法和她再相處下去了！

所以我是聽說有男優由性而愛和女優發展成戀人關係甚至論及婚嫁，但每次聽到經紀人聊女優大多都是看他們咬牙切齒或是唉聲嘆氣，沒辦法，他們位在第一線，看到是女優最赤裸裸的一面，一起工作可能都不是那麼愉快了還要近水樓台先得月？他們沒嫌棄彼此就阿彌陀佛蜜斯佛陀了〜

圖／翻攝自twitter 神宮寺人很好。
圖／翻攝自twitter 神宮寺人很好。

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