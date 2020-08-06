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清爽系短髮泰妹五官標緻 拍日系寫真有鄰家女孩Feel
泰國是不少人嚮往的旅遊聖地，泰妹亦是不少男士去泰國的目的！
這次要介紹的是一位清爽系的泰國網紅，樣子清秀，一頭短髮的她像極鄰家女孩，更重要的是她的身材無懈可擊呢！
做得網紅，派福利照是常識吧？Chatkamon的IG有超過9萬名粉絲，她經常在ig打卡分享生活，當中不乏性感照片，十分養眼！
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文章授權轉載自《香港01》
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