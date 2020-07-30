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傻萌氣質配上魔鬼身材 泰國網紅吸55萬粉絲

香港01 / 卓柏安
kwan.lc時常戴著大大的圓框眼鏡，襯托出傻萌氣質，同時卻擁有魔鬼身材。圖擷自IG @kwan.lc
kwan.lc時常戴著大大的圓框眼鏡，襯托出傻萌氣質，同時卻擁有魔鬼身材。圖擷自IG @kwan.lc

即使戴上眼鏡一樣可以美艷動人！這次要為大家介紹一位打扮和風格都算是少見的泰國網紅「kwan.lc」，除了特出的身材，她最強大的地方就是出鏡時總是戴上一副圓框眼鏡，但卻沒有一點老土的味道，反而更襯托出一種呆萌的可愛氣質，加上其無可挑剔的身材，想必成為各位男士的理想女友Type！

泰國網紅kwan.lc有多達55萬名粉絲，與其他泰國網紅一樣，同樣擁有白皙的肌膚，不過最大的分別就是她常以戴上幼邊圓框眼鏡的樣子示人，臉形又比較圓，配合可愛的樣子，總是令人感覺到一種呆萌的氣質。

kwan.lc雖然予人又傻又萌的感覺，但其實她亦經常會以性感示人，大曬天生麗質的好身材，她除了擁有一條纖腰之外，豐滿上圍更是令人看到「眼睛都凸出來」！

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ไปไหนก็ต้องมีชานมไข่มู๊กกกก 💕

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文章授權轉載自《香港01》

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