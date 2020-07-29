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大眼美女社長！北海道傳說級女公關 引退轉行經營美容業

聯合新聞網 / 綜合報導
椎名美月在去年自公關界引退，投入經營美容沙龍。圖／Instagram
椎名美月在去年自公關界引退，投入經營美容沙龍。圖／Instagram

日本三大紅燈區當中，位於北海道札幌的薄野被稱為亞洲最北端的紅燈區。在這裡，曾經流傳過日本女公關界的傳說：椎名美月。

根據日刊SPA報導，椎名美月在十八歲時踏入公關界，僅僅兩個月的時間便成為店裡的第一紅牌。半年後結婚而一度引退，卻因當時丈夫的家暴傾向，最後以離婚收場。二十歲再次進入公關界工作的椎名美月，一直從事公關工作直到二十五歲，二十四歲那年的生日特典，讓她創下了在兩天內賺進一億日圓（約三千萬元新台幣）的佳績。

椎名美月的另一項獨特之處，在她公開自己是一名單親媽媽這件事。事實上，單親媽媽在日本女公關界並不少見，但大多數女公關會選擇隱瞞，畢竟在提供「虛擬戀愛」的這項行業上，有孩子這件事並不能看做是一個優勢。然而，椎名美月不但大方坦承，還能侃侃而談，使她成為與其他人不同的存在，「我不喜歡說謊。為了讓說話的對象把心打開，自己就必須先把心打開才行。被客人們看成是『女人』是很簡單的事情，但那也是很容易就會厭倦的。要讓客人選擇自己，就必須要以一個『人』的樣貌被客人們看待、喜歡才行。只有當我說了自己是單親媽媽這件事，我才能夠毫無隱瞞的和對方相處。」

然而，要兼顧母親的身份和日夜顛倒的工作，對於椎名美月而言並不是一件簡單的事，「平常因為喝很多常常宿醉，所以禮拜天的時候絕對要休息，把時間留給女兒。當然便當之類的我也會做，但是因為日夜顛倒，睡覺就沒有辦法跟女兒一起，恐怕她也忍受了很多事情吧。為了彌補這方面的損失，我會帶她到關島或是夏威夷去玩，讓她可以享受一些其他的孩子沒辦法體驗的事。不過，我也不知道這樣做究竟是不是對的，直到她長大成人以前沒有人知道。」椎名美月竭盡所能地試圖彌補孩子的心情，從言談中充分表現出來。

「我希望自己是一個能讓女兒驕傲的母親。不知道她將來會不會覺得『媽媽酷斃了』。每次遇到難以抉擇的處境時，我就會想起女兒的表情。」

去年正式引退的椎名美月，如今轉行經營美容產業。原本就打算在女兒上小學時引退的她，在引退前認真考慮了自己將來的出路，認為自己最擅長的，就是對於維持美貌所需的知識。也因此，她轉為經營美容沙龍，如今在全日本也已經有八間分店。不過她也坦承，這一年來並不能說是事事順心，「就像母親，並不是生下小孩的那一刻開始，就突然可以獨當一面了。商業經營也是一樣，人並不會突然就變成商業巨擎，只能全力以赴在各種難關前摸索。」

如今，由於疫情影響，椎名美月的美容業生意也因此受到了影響。然而，椎名美月並不想就此放棄，甚至，她也沒有退路了。在疫情的影響下，女公關界的景氣也受害慘重，回去擔任女公關也於事無補；另一方面，她已經將所有家當投注在美容沙龍中，無法回頭。在各種摸索下，椎名美月如今開始了直播事業。由於疫情影響，如今的直播業界湧入了許多還在線上工作的女公關經營，「她們不只在網路上努力，在現場也持續奮鬥著。而我已經引退了，雖然還在苦戰中，但總覺得也可以繼續努力下去了。」

不僅如此，作為椎名美月最大的原動力，果然還是女兒，她在受訪時這麼說道，「等我四十歲的時候，女兒也已經二十出頭了。在那之前我能做的，就是用盡全力，讓她沒有後顧之憂，想做的事情全部都能做。」無論遇到什麼樣的困難，為了女兒，椎名美月都會繼續努力下去。

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