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女模秀「史上最性感連身泳衣」 網看呆傻問：這泳衣還口罩？

聯合新聞網 / 綜合報導
女模卡莉穿上「史上最性感連身泳裝」拍攝，正面看起來正經保守，一轉身卻辣翻天。圖擷自IG @ haleyybaylee
女模卡莉穿上「史上最性感連身泳裝」拍攝，正面看起來正經保守，一轉身卻辣翻天。圖擷自IG @ haleyybaylee

夏天到了，不少女孩喜歡穿著比基尼到海邊玩水。不過有些人的父母可能也會像美國女模卡莉（Haley Kalil）的媽媽一樣，認為比基尼太過暴露，希望女兒穿連身泳衣拍攝就好。於是卡莉就穿上一件「史上最性感連身泳衣」，能完美兼顧媽媽的期望和工作需求。

卡莉（Haley Kalil）是美國體育週刊《運動畫刊》（Sports Illustrated）的模特兒，時常需要拍攝泳裝照，然而卡莉的媽媽卻希望她能盡量穿連身泳衣拍攝。這次卡莉為拍攝《運動畫刊泳裝特輯》，穿上了一件「史上最性感的連身泳衣」，前面看似平凡無奇，就是正經的連身泳衣。沒想到一轉過來辣翻天，背面半片布料都沒有，只有幾根細細的白色繩子遮住重點部位。

她將穿著泳衣的影片上傳IG，並寫下「當妳媽媽希望妳只穿連身泳衣拍攝……媽，這真的是一件連身泳衣」。

而影片一出，有許多網友紛紛讚賞，「這是我看過最性感的泳衣」、「妳怎麼能這麼辣！」、「我需要這件泳衣！」、「這確實是連身泳衣無誤」。也有網友幽默問，「這是泳裝還是口罩？」

比基尼 模特兒

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