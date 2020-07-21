澎湖計程車女司機顏值破表 網心動喊：馬上團揪包車出遊

現今國內疫情趨緩，許多民眾把握暑假熱潮前往各縣市旅遊。近來澎湖就吸引大批旅客出遊，沒想到一名到澎湖旅遊的網友光是坐上計程車就大開眼界，原來計程車司機是位長腿正妹，讓他驚豔到大喊「心情好到不行！」

一名網友在臉書社團「爆廢公社」分享，上個月到澎湖玩，抵達機場後搭上計程車，竟遇上高顏值長腿正妹司機，正妹司機不隨便臨停紅線、沿路也不飆車不闖紅燈且待客友善，車上飄來陣陣香味，「聽說還有個妹妹還是姐姐也一樣是司機」，讓該網友大讚「只能說讓我去外島心情好到不行」！

網友分享一個月前到澎湖旅遊遇見超正的計程車司機。圖擷自 爆廢公社

澎湖計程車司機正妹擁有高顏值及超美長腿，引起許多網友留言暴動，紛紛號召「馬上報團澎湖旅遊」、「澎湖包車遊」、「去澎湖要搭計程車」、「該去澎湖走走了吧」，也有網友預言「最近澎湖會客滿」、「今年澎湖炸開（爆滿）了，明年吧」，正妹司機打扮亮眼、露出長腿的照片意外爆紅後，自己也在個人臉書發文回應「可是實際上夏天開車根本沒辦法穿這樣」。

隨著暑假到來，出遊人數爆增，掀起一波國旅熱潮，然而日前才傳出澎湖因旅遊熱潮飯店爆滿，有民眾好不容易透過網路訂房網站訂到一個月後的民宿飯店，卻突被民宿業者告知爆房取消訂單的消息，國人規劃行程時還是要多加確認交通和住宿，以免壞了遊興。