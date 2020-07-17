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【一劍浣春秋】搞出怒火！那些年、合作到翻臉的男女優們

聯合新聞網 / 一劍浣春秋
一怒不和吉村合作的岬奈奈美。 圖／翻攝自twitter
一怒不和吉村合作的岬奈奈美。 圖／翻攝自twitter

雖然是一次為限的淫幕情人，但男女優真的做完就兩不相干、直到下次在片場再相會嗎？

非也非也，人是感情的動物，男女優也是，業界人士都知道經紀公司會為女優製作資料卡，上面會記載女優的真實資料（年齡、三圍、罩杯甚至還有鞋子尺寸），同時還會告知女優不願合作的對象－－看過就知道女優排斥男優的理由千奇百怪，有人不喜歡小弟弟尺寸太長，有人不喜歡他們太短，有女優不喜歡那種愛摳屄當小飛俠的男優，還有人則是單純討厭某個男優⋯⋯由此可知就算只是演戲還是有男優會讓女優不開心的。

拒絕吉村卓的吉澤明步。 圖／翻攝自hnalady
拒絕吉村卓的吉澤明步。 圖／翻攝自hnalady

那，最明顯的例子是誰呢？

業界傳言，在業界一待超過15年、可說是AV名人堂第一奇女子的吉澤明步就拒絕和有神手魔舌之稱的男優「吉村卓」合作。儘管這位男優私下極有品味，儘管合作過的女優都說他好溫柔，但淫幕上猥瑣的形象、喜歡用舌頭舔遍女優全身還自創性愛體位的演出似乎嚇壞了吉澤明步，所以就算一個是萬年不敗的女優大姊大，一個是業界形象最鮮明的歐吉桑男優，但雙方就像兩條平行線一樣沒有交集的機會。但與吉村卓有怨的女優可不只吉澤明步一人，最近好不容易才又答應合作的岬奈奈美也一度看他很怒，有長達一年半的時間不願聽到這個名字……

為什麼呢？

原來是某次吉村大叔上電視節目，暢談自己心目中的黃金打線，從一棒排到九棒，其中岬奈奈美就被他排在八棒捕手的位置，理由是「她（岬奈奈美）喜歡我」－－也許吉村卓覺得這是句玩笑話，也許是製作單位的節目效果，但消息傳回岬奈奈美耳裡不只是不好笑而是是孰可忍、孰不可忍也，脾氣本就火爆的她從此拒絕與吉村大叔合作，這一怒就怒了一年半。

惹火岬奈奈美的吉村卓。 圖／翻攝自2chav
惹火岬奈奈美的吉村卓。 圖／翻攝自2chav

所以飯可以亂吃話真不能亂講，吉村卓犯了大忌，就算是業界前輩被拒絕合作也不敢多說什麼。而且不只女優有拒絕合作的對象，一線男優也有寧願回家睡覺也不要搞的對象，理由大多不是因為女優不好看不是自己的菜，而是嫌棄她們衛生習慣不好或是個性太差，像之前東尼大木來台灣時就爆料說別看某些女優漂漂亮亮好像偶像，私底下亂丟東西搞得片場臭氣沖天，或是拍片時什麼都看不順眼滿身刺像女流氓的行徑讓人怎麼看怎麼反胃，就算像他這樣的老男優也不想再合作第二次。

所以別看片子一支一支發，其實私底下的眉角有夠多；還有一個狀況是男女優有感情糾紛－－對，我們都知道業界有不成文的規定，男女優除了在片場合作外嚴禁私下聯絡，只能當最熟悉的陌生人。但人都是肉做的，很難做到鐵石心腸，尤其是有些時候性器相投愈做愈喜歡難免會做出感情，所以就算大家再怎麼耳提面命，還是有男女優偷偷在談戀愛。

大罵男優是騙子的寶生。 圖／翻攝自s-cute
大罵男優是騙子的寶生。 圖／翻攝自s-cute

只是愛的時候很愛，當愛變成恨就不得了了：像寶生莉莉就公開罵有AV第一帥哥之稱的南佳也是個感情騙子，交往的時候什麼都要女方付錢，讓她氣得要討分手費－－這樣從工作夥伴變怨偶的例子當然不可能再合作啪啪啪，硬撮合他們演出只怕女優會把男優剪掉吧？

被指是感情騙子的南佳也。 圖／翻攝自twitter
被指是感情騙子的南佳也。 圖／翻攝自twitter

女優 性愛

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