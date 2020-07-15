日本棉花糖女孩佼佼者 能美真奈用H Cup加童顏外表成功突圍
「棉花糖女孩」是指胖嘟嘟、比較有肉地的女生，「棉花糖女孩」近年大行其道，日本寫真女星能美真奈（ぷにたん）就是當中的佼佼者之一，她除了樣子甜美之外，微胖及H級的身材更是令她打出名堂的成功要素，加上在IG帳號大曬性感風格，已經為她狂吸多達16.8萬名粉絲！
能美真奈出生於北陸的石川縣，現年24歲，樣子以可愛童顏見稱，一看到就已經令人有戀愛的感覺。她最大的特點就是沒有跟上大眾審美觀的「標準身形」，反而更貼近微胖棉花糖女孩的模樣，成功在芸芸寫真女星之中突圍而出，微胖的身形令人甚有柔軟的感覺，加上超豐滿的上圍，絕對會令人大飽眼福！
能美真奈其實在2013年就已經出道，當時她是女團「おやゆびプリンセス」的成員之一，藝名是「ぷにたん」，直至2020年開始轉型為寫真女星之後，才轉用能美真奈這個名字。
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文章授權轉載自《香港01》
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