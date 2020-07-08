逆天基因！她曬比基尼辣嬤背孫照 網驚呼不科學

隨著運動風氣盛行以及保養技術日新月異的幫助下，越來越多人即使年過4、50歲，臉蛋、身材看起來仍如同20多歲的年輕人。有網友在臉書「爆廢公社」貼出一張比基尼女子背著男孩的照片，原以為是母子天倫樂，想不到照片中的比基尼女子竟是原PO媽媽，而小孩是原PO兒子，和傳統印象的阿嬤形象不符的外表讓網友驚呼「這是當阿嬤的人？我不相信」。

原PO在爆廢公社貼出一張在泳池邊的照片，只見一名穿著比基尼的女子、肩上還背著一個可愛的小男孩，原以為是大方曬自己和兒子的天倫樂，不料原PO在貼文卻說背著孩子的其實是自己媽媽。照片真相揭曉後，網友紛紛驚呼「外婆身材爆好」、「我快不能相信我自己的眼睛了」、「好扯，怎麼保養的啊？」、「這是當阿嬤的人？我不相信」、「不科學系阿嬤，身材好生三個還沒有妊娠紋」

原PO還透露媽媽22歲時生下自己、自己則在25歲時生下兒子，約莫50歲的外婆身材仍保養得宜，讓網友大嘆「這太猛了，看看自己，根本不敢穿比基尼」。此外，原PO更爆料媽媽生了三個孩子身材還是一樣好，逆天基因讓眾人直呼羨慕。