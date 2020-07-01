辣模PO海灘旅遊照 網驚：誇張罩杯才是真正「美景」

花花公子（Playboy）模特兒伊琳娜（Iryna）美麗又性感，擁有「36GG」罩杯的她在網路上有628萬人追蹤，她經常在IG上分享出國旅遊的照片，然而每張都性感破表，吸引大批網友追隨。日前她PO出海灘美照，沒想到她的傲人身材竟意外成為網友焦點。

根據外媒《每日星報》報導，擁有超辣身材的花花公子模特兒伊琳娜經常分享她出國旅行、遊玩的照片，伊琳娜憑著超火辣身材在網路上擁有6百多萬人追隨，每張照片PO出經常可以獲得幾十萬讚數。

日前，她在IG貼出海灘的美麗風景，並留言「Nice View」，只見照片中的伊琳娜身穿比基尼坐在沙灘椅上，沒想到性感身材反而成為「真正的美景」，許多網友紛紛湧入朝聖「美景」。

擁有「36GG」罩杯的伊琳娜經常在IG曬性感照，如今這張照片PO出短短6天也獲得8.4萬人按讚，許多網友直呼她「太性感」、「這才是夏天最美的風景」、「真的是又美又性感」、「我不敢相信，妳真的太美了」。