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韓模E Cup傲人好身材成焦點 收起性感即變身氣質女神
網紅們的超誇張身材，往往令人慨嘆：「到底是怎樣做到的呢？」韓國網紅兼模特兒韓娜娜（音譯）（한나나、BLANDICE Han Nana）以科學都沒有辦法解釋的身材，加上漂亮的蛋臉在網紅界走紅，她不時以性感造型拍照，大曬其驕人的E Cup上圍！
韓娜娜模特兒兼演員，IG有多達33萬名粉絲追，她平時十分喜歡在IG打卡，更會派福利照給支持者。韓娜娜之所以能獲得廣大網民支持，是因為她除了性感照外，只要擺出一幅認真做事的姿勢，即予人完全不一樣的感覺，即時變身氣質女神。正因為她可以Carry得到不同造型，難怪粉絲數目不斷上升。
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文章授權轉載自《香港01》
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